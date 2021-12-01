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Україна

Зеленський звернувся до Верховної Ради: всі подробиці

11:17 1 грудня 2021
зеленський

Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді із щорічним посланням. У парламенті, на урочисте засідання, окрім депутатів, зібралися урядовці, гості з-поміж представників громадськості. Промова президента не передбачала питань від депутатів. Голова держави обмежився зачитуванням тексту посланння.

Зеленський пообіцяв ініціювати закон про економічний паспорт українця. Ідея полягає в тому, щоб частину рентних платежів за використання надр перерахувати на рахунки молодих українців та використати для оплати їхнього навчання.

1 грудня президент має намір внести до Ради законопроект про подвійне громадянство в Україні.

До кінця 2022 року Зеленський пообіцяв вирішити питання з квартирною чергою для ветеранів війни.

З 1 січня 2022 року мають підвищитися зарплати лікарів. Медики будуть отримувати щонайменше 20 тис. гривень.

З 2022 року планується запустити економічно-правовий режим «Дія.Сіті» для розвитку українського IT-сектору. Передбачається, що у ньому працюватимуть не менше 450 тисяч фахівців.

В оборонній сфері Зеленський пообіцяв перший в Україні завод із виробництва військових дронів.

Програма дорожнього будівництва продовжиться, буде збудовано 810 мостів та мостових переходів.

У лютому 2023 року в Україні буде проведено перепис населення.

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