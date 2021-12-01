Зеленський звернувся до Верховної Ради: всі подробиці
Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді із щорічним посланням. У парламенті, на урочисте засідання, окрім депутатів, зібралися урядовці, гості з-поміж представників громадськості. Промова президента не передбачала питань від депутатів. Голова держави обмежився зачитуванням тексту посланння.
Зеленський пообіцяв ініціювати закон про економічний паспорт українця. Ідея полягає в тому, щоб частину рентних платежів за використання надр перерахувати на рахунки молодих українців та використати для оплати їхнього навчання.
1 грудня президент має намір внести до Ради законопроект про подвійне громадянство в Україні.
До кінця 2022 року Зеленський пообіцяв вирішити питання з квартирною чергою для ветеранів війни.
З 1 січня 2022 року мають підвищитися зарплати лікарів. Медики будуть отримувати щонайменше 20 тис. гривень.
З 2022 року планується запустити економічно-правовий режим «Дія.Сіті» для розвитку українського IT-сектору. Передбачається, що у ньому працюватимуть не менше 450 тисяч фахівців.
В оборонній сфері Зеленський пообіцяв перший в Україні завод із виробництва військових дронів.
Програма дорожнього будівництва продовжиться, буде збудовано 810 мостів та мостових переходів.
У лютому 2023 року в Україні буде проведено перепис населення.
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