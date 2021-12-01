Термін обмежений: як отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу

Із обіцяною тисячею гривень вакцинованим особам з'явилися нові складнощі. Тепер вирішено, що з витрачанням грошей доведеться поквапитися — згенерований у додатку «Дія» бонус буде дійсним лише чотири місяці. Після цього терміну скористатися грошима не вдасться. Це пояснила заступник міністра економіки Ірина Новікова у коментарі Укрінформ.

Крім того, оголошено, що обіцяний спосіб витратити «вакцинну тисячу», не використовуючи «Дію», з'явиться в кращому випадку в третьому кварталі 2022 року. Поки що віртуальні тисячі отримають виключно власники смартфона з потрібним додатком.

Раніше було оголошено, що тисячу гривень за вакцинацію не можна буде отримати на руки та витратити на власний розсуд. Прийматимуть віртуальну тисячу компанії з дуже обмеженого списку (імовірно, не більше 6 тис. юридичних осіб). У бізнес-документах компанії мають бути зазначені необхідні класифікатори видів діяльності (КВЕД).

Наприклад, витратити матеріальне заохочення за вакцинацію громадянин може у таких закладах:

Кінотеатри;

Театри;

Концертні зали (КВЕД — концертна діяльність);

Музеї;

Спортивні центри (КВЕД — діяльність спортивних споруд, спортивних клубів, фітнес-центрів).

Також витратити ваучер можна буде на туризм, а саме на поїздки Україною залізничним транспортом. У заяві президент Зеленський згадував і про авіатранспорт, але на більшість внутрішніх авіарейсів тисячі гривень точно не вистачить.

Програма стартує 19 грудня. Для того, щоб скористатися нею, потрібно завантажити програму «Дія» на смартфоні, згенерувати там «зелений» сертифікат (про два щеплення), пройти верифікацію у програмі «єПідтримка». Після цього учаснику програми відкриється віртуальний банківський рахунок. Поки не передбачено можливості купити послугу вартістю понад 1000 грн та докласти до віртуальних бонусів потрібну суму.

Нагадаємо, точний список компаній-учасників програми поки що не затверджено. Кошти на матеріальне заохочення вакцинованих виділяються із державного бюджету. Очікується, що простимулювати на першому етапі можна буде 3 млн. осіб, а потім ще три мільйони. При цьому, за даними МОЗ, дві дози вакцини вже отримали понад 11 млн українців.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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