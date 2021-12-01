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Україна

У Києві обмежать рух автотранспорту: причина та список змін

7:59 1 грудня 2021
дорога

У центрі Києва 1 грудня можуть бути перекриті вулиці в Урядовому кварталі через проведення масових акцій. Патрульна поліція не вказує період, на який збирається закрити рух у центрі Києва. Масовий мітинг на Майдані заплановано на 19:00.

Деякі вулиці вже перекриті

У поліції оголосили, що буде перекрито вулиці поряд з Офісом президента, Верховною Радою та Кабінетом міністрів. Транспорт планується направити об'їздими шляхами. Обмеження руху стосуватимуться наступних вулиць:

  • вул. Хрещатик — від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі;
  • вул. Михайлівська — від Хрещатика до вул. Великої Житомирської;
  • вул. Мала Житомирська — від Майдану до Володимирського проїзду;
  • вул. Софіївська — від Майдану до Володимирського проїзду;
  • провулок Т. Шевченка;
  • вул. Бориса Грінченка;
  • вул. Костьольна — від вул. Михайлівської до вул. Трьохсвятительської;
  • вул. Круглоуніверситетська;
  • вул. Грушевського — від станції метро «Арсенальна» до Петрівської алеї;
  • вул. Шовковична — від вул. Грушевського до вул. Басейної;
  • вул. Інститутська — від вул. Садової до Майдану;
  • вул. Лютеранська — від вул. Шовковичної до Хрещатика.

Також можуть бути перекриті:

  • вул. Архітектора Городецького;
  • вул. Заньковецької;
  • вул. Садова;
  • вул. Липська.

Як повідомляє КП «Київпастранс», рух автобусів та тролейбусів через центр міста 1 грудня буде обмежено. Зміни маршрутів стосуватимуться тролейбусних маршрутів №№ 6, 16, 18 та автобусів на маршрутах №№ 24, 55, 62, 114.

Нагадаємо, масову акцію в центрі Києва заплановано на 19.00 1 грудня. Зустріч заявлена як тригодинне віче під гаслом «Зупинимо державний переворот». Учасники збираються на Майдані біля стели Незалежності.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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