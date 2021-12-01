У Києві обмежать рух автотранспорту: причина та список змін
У центрі Києва 1 грудня можуть бути перекриті вулиці в Урядовому кварталі через проведення масових акцій. Патрульна поліція не вказує період, на який збирається закрити рух у центрі Києва. Масовий мітинг на Майдані заплановано на 19:00.
У поліції оголосили, що буде перекрито вулиці поряд з Офісом президента, Верховною Радою та Кабінетом міністрів. Транспорт планується направити об'їздими шляхами. Обмеження руху стосуватимуться наступних вулиць:
- вул. Хрещатик — від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі;
- вул. Михайлівська — від Хрещатика до вул. Великої Житомирської;
- вул. Мала Житомирська — від Майдану до Володимирського проїзду;
- вул. Софіївська — від Майдану до Володимирського проїзду;
- провулок Т. Шевченка;
- вул. Бориса Грінченка;
- вул. Костьольна — від вул. Михайлівської до вул. Трьохсвятительської;
- вул. Круглоуніверситетська;
- вул. Грушевського — від станції метро «Арсенальна» до Петрівської алеї;
- вул. Шовковична — від вул. Грушевського до вул. Басейної;
- вул. Інститутська — від вул. Садової до Майдану;
- вул. Лютеранська — від вул. Шовковичної до Хрещатика.
Також можуть бути перекриті:
- вул. Архітектора Городецького;
- вул. Заньковецької;
- вул. Садова;
- вул. Липська.
Як повідомляє КП «Київпастранс», рух автобусів та тролейбусів через центр міста 1 грудня буде обмежено. Зміни маршрутів стосуватимуться тролейбусних маршрутів №№ 6, 16, 18 та автобусів на маршрутах №№ 24, 55, 62, 114.
Нагадаємо, масову акцію в центрі Києва заплановано на 19.00 1 грудня. Зустріч заявлена як тригодинне віче під гаслом «Зупинимо державний переворот». Учасники збираються на Майдані біля стели Незалежності.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»146
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter