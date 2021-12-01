Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

З 1 грудня переглянуто пенсії різним категоріям отримувачів, надбавки до пенсійних виплат, а також соціальну допомогу учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни. Перегляд розміру виплат пов'язаний із тим, що мінімальну зарплату з 1 грудня збільшено до 6500 грн, а прожитковий мінімум для непрацездатних — до 1934 грн.

Пенсія особам із повним стажем. Пенсіонерам 65 років і старше з повним стажем становитиме 2600 грн (раніше 2400 грн).

Мінімальна пенсія. Базовий розмір виплат підвищено до 1934 грн.

Максимальна пенсія Максимальний розмір виплат особам, які втратили працездатність, збільшено до 19 340 грн. Встановлена верхня планка з виплат не стосується низки професій (наприклад, суддів), які, виходячи на заслужений відпочинок, отримують не пенсію, а «довічне грошове утримання».

Надбавки за стаж. Кожен додатковий рік стажу понад встановлену норму додаватиме до пенсії 19,34 грн. При цьому докупити місяць стажу коштуватиме 1430 гривень, а у разі оплати за минулі періоди — 2860 гривень.

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника. Мінімальна виплата на одного утриманця становитиме 1934 грн., на двох осіб, які втратили годувальника, — 2320,8 грн., на трьох і більше — 2901 грн.

Пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни. Для І групи виплати підвищено до 12 571 грн, для ІІ групи — до 10 153,5 грн, для ІІІ групи — до 6962,4 грн.

Пенсії учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції гідності. Мінімальна виплата із 2 грудня становить 4061,4 грн.

Допомога з догляду за особами з інвалідністю внаслідок війни. Виплати доглядачам громадян з інвалідністю І групи підгрупи А становитимуть 1934 грн, підгрупи Б — 967 грн, II групи — 483,5 грн, ІІІ групи — 290,1 грн.

Які ще виплати переглянуто з грудня 2021 року, докладно у статті «ФАКТІВ»: «Зарплати, пенсії, аліменти, ціни на газ та правила карантину: що зміниться з 1 грудня».

Фото pixabay.com

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