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Деякі умови прийому до ВНЗ в 2022 році змінили: всі новації та кого стосується

20:05 30 листопада 2021
абітурієнти

У Міносвіти затвердили умови вступної кампанії до вишів у 2022 році. Від абітурієнтів вимагатимуть менше паперових довідок. Буде змінено умови вступу до медичних вузів та до магістратури. Про це йдеться у наказі МОН.

Вступна кампанія проходитиме у липні. У Міносвіти затвердили, що тим, хто подаватиме заяви не онлайн, а безпосередньо до приймальної комісії, можна буде не приносити копії сертифікатів ЗНО та копії дипломів/атестатів, якщо ця інформація є в єдиній державній базі освітніх документів.

При вступі на медичні спеціальності другим предметом потрібно буде вибирати математику чи хімію, а третім — фізику чи біологію. При вступі на спеціальності групи «Охорона здоров'я» (медицина, стоматологія, фармація, медсестринство) абітурієнтам, які складали іспит КРОК-М, можуть зарахувати ці результати замість профекзамену.

Також розшириться застосування ЗНО під час вступу до магістратури. Для осіб, які вже отримали диплом бакалавра або магістра та вступають до магістратури на спеціальності 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 Міжнародні відносини", зараховуватимуться результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту (англійська, німецька, французька чи іспанська) або вступного іспиту.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти затвердили графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році та нові правила ЗНО.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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