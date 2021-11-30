Хто надає НАЗК інформацію про незаконні статки, як слідкують за стилем життя посадовців: розповідає голова НАЗК

У першій частині інтерв'ю з керівником Національного агентства з питань запобігання корупції Олександром Новіковим «ФАКТИ» дізналися, чи перевіряли декларацію президента України щодо офшорів та яких висновків дійшли, а також у кого виявили найбільші незадекларовані суми й коли варто очікувати на реальні вироки у справах про незаконне збагачення. У продовженні розмови йтиметься про те, хто допомагає НАЗК відстежувати стиль життя посадовців, чому сховатися від перевіряльників майже неможливо та хто часто передає агенції інформацію та документи щодо незаконно набутих статків.

«Ми живемо в новому цифровому світі, де відома інформація майже про всіх»

— Одна з улюблених лазівок посадовців у приховуванні статків є переписування майна на батьків. Як виявляєте заможних родичів бідних декларантів та боретеся з ними?

— Кілька місяців тому Генеральна прокуратура проводила координаційну нараду керівників усіх правоохоронних органів, аби затвердити спільний порядок взаємодії. Адже встановити, що майно фактично оформлене на інших осіб, найлегше в ході кримінальних проваджень. Зараз від Генпрокуратури до НАЗК надійшов порядок взаємодії всіх правоохоронних органів щодо фіксування таких фактів. Наразі напрацьовується методологія, яким чином ми у своїх висновках фіксуватимемо такі факти та стягуватимемо майно навіть з третіх осіб.

Завдяки такій взаємодії НАЗК вже сформувало перший висновок. В ньому йдеться про понад 300 млн гривень. За результатами розгляду справи про незаконне збагачення гроші мають бути конфісковані в особи. Це всім відома ситуація брата голови одного з судів м. Києва. У нього виявили понад 3 млн доларів, певну суму шекелів, євро тощо. В законі про запобігання корупції вказано: «Активи, набуті внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації». Ми зафіксували, що це фактично грошові кошти вказаної особи. Тобто йдеться про незаконне збагачення. Гроші мають бути конфісковані судом на користь громадян України.

Загалом у нас ще є такий інструмент, як моніторинг способу життя. Торік він вперше в Україні запрацював. Передбачається звірка способу життя посадовця з його декларацією. Якщо в документі майно відсутнє, тобто там немає автівок, квартир, але людина ними користується, декларація йде на повну перевірку, фіксуємо ці факти та передаємо правоохоронним органам.

— Але як ви можете всі ці факти зафіксувати, якщо у НАЗК немає ані своєї «прослушки», ані агентури?

— Ми живемо в новому цифровому світі, де відома інформація майже про всіх. Це соцмережі, камери, що контролюють трафік у великих містах, система «Рубіж» Нацполіції. Закон надає нам право користуватися всією цією інформацією.

— Нещодавно прочитала цікавий вислів, що найкращі друзі НАЗК — колишні дружини, чоловіки та покинуті кохані. Це справді так?

— Так! Колишні дружини та інші особи, про яких ви сказали, часто надають нам документально підтверджену інформацію на підставі якої ми формуємо свої висновки. Завдяки чому з'являється можливість набуте корупційним шляхом майно зафіксувати й конфіскувати на користь держави. Закликаю всіх, кому відомі факти незаконного використання майна на суму понад 1 мільйон 113 тис. грн, набутого корупційним шляхом, надавати нам відповідну інформацію з документами, що це підтверджують.

— Часто посадовці умисне не укладають законний шлюб, аби записати статки на громадянську дружину й таким чином приховати майно.

— Якщо офіційно шлюб не укладено, але характер стосунків пари сімейний, тобто ведеться спільне господарство, є діти, їх треба вказувати в декларації.

Бувають ситуації, зокрема у депутатів місцевих рад, коли є кілька жінок, у яких діти від одного чоловіка народжуються з різницею у кілька тижнів. Водночас депутат каже, мовляв, ні перша, ні друга жінка не є дружиною, але діти мої. Це просто матері моїх дітей. Дійсно, трапляються ситуації, коли є кілька матерів дітей декларантів, проте їхні стосунки з цими жінками не мають характеру сімейних. Але оскільки з цього року необхідно зазначати членів сім'ї, з якими ти був на 31 грудня, а також 183 дні, то у нас є ситуації, коли наявні кілька дружин чи чоловіків. В декларацію можна записувати кількох чоловіків чи дружин, якщо фактично вони є. З точки зору сімейного права це неприпустимо, а з точки зору антикорупційного законодавства обов'язково треба так робити, щоб потім не було запитань у НАЗК чи правоохоронних органів. У цьому плані антикорупційне законодавство ліберальніше за сімейне.

Головне — потрібно зазначати дітей, якщо їм не виповнилось 18 років. Це обов'язково потрібно робити за законом.

«За результатами розгляду справи про незаконне збагачення гроші мають бути в особи конфісковані», - розповідає Олександр Новіков (фото надано НАЗК)

— Як бачимо, декларації можуть багато цікавого розповісти дружині чи чоловікові про особисте життя другої половинки.

— Дійсно, один член сім'ї може бути необізнаний щодо наявності інших дітей. Проте з точки зору запобігання появі запитань з боку правоохоронних органів, навіть якщо діти разом не проживають, їх потрібно вказати в декларації. Ми вже фіксували факти, коли особа не вказувала дітей, але на них оформлювалося майно. Про що декларанту, звісно ж, було відомо. Це призвело до відкриття кримінальних проваджень.

— За вашими спостереженнями, які ноу-хау для приховування доходів застосовують чиновники та як ви цьому протидієте?

— Криптовалюти. Вони думали, що це ноу-хау, але їм не вдалося таким чином приховати статки. Оскільки для нас відкритий та зрозумілий механізм перевірки. Є сервіси, які дозволяють перевірити наявність певної суми криптовалюти на певну дату. Тому сховатися неможливо.

У нас були випадки, коли декларанти давали нам відкриту частину ключа, ми перевіряли наявну суму коштів на гаманцю на ту чи іншу дату. Дійсно підтверджували, що декларант володів такою криптовалютою та, так би мовити, видавали «сертифікат доброчесності» — тобто довідку про результати перевірки, де вказано, що людина всі дані у декларації вказала чесно.

Були й інші ситуації, як от з керівником регуляторної служби, коли він вказав у декларації наявність криптовалюти на 13 млн грн, а її появу пояснив купівлею за готівку. Але ж це фізично неможливо, що й було зафіксовано у висновку перевірки.

«Завдяки цьому запобіжнику корупціонери не зможуть потрапляти на керівні посади в державній службі»

— На вашу думку, нещодавно ухвалений закон щодо амністії капіталу полегшить роботу НАЗК?

— Після ухвалення цього закону ми переосмислили наш процес проведення спецперевірок. Наприклад, при призначенні всіх керівників, заступників керівників центральних органів влади (категорія «А») та при призначенні на політичні посади проводиться спецперевірка. Її частиною є дослідження декларації. У зв'язку з ухваленням цього закону НАЗК запровадило нові методики проведення перевірки декларації під час спецперевірки. Це 13 тис. перевірок на рік. Для спецперевірки ми беремо всі доходи особи та членів її родини з податкової, починаючи з 1998 року, з цієї суми вираховуємо неоподаткований мінімум і звіряємо грошові кошти та активи станом на дату, коли ця людина хоче призначатись. Наприклад, у нас була ситуація, коли в одне з міністерств хотіли призначити керувати внутрішнім аудитом особу, яка за все життя заробила 6 млн гривень, а в декларації у неї вказано 42 млн. Відповідно до закону, у разі неправдивих відомостей особа не може бути призначеною на таку посаду.

Друга методика: ми звіряємо декларації особи за 2019-й та 2020 роки. Якщо особа працювала у ці роки на держслужбі та її витрати за цей рік перевищують доходи, це також перешкоджає призначенню такої особи на нову посаду. Фактично зробили непроникну стіну між корумпованими претендентами й власне цими посадами. Завдяки цьому запобіжнику корупціонери не зможуть потрапляти на керівні посади в державній службі.

— Скільки людей сьогодні беруть участь у перевірці декларацій?

— Уповноважених осіб, які проводять повні перевірки декларацій, — лише 42. Але загалом у структурних підрозділах, чиї функції мають відношення до декларування, — 70 працівників.

— Хто перевіряє ваших працівників, чи, бува, статки їхні чи родичів не збільшились за час роботи в НАЗК?

— Після призначення на посаду у 2020 році серед головних завдань, які переді мною поставив уряд, було повернути довіру до НАЗК. Тому довелося звільнити понад 70 осіб. Всіх, хто залишився працювати, також перевірили. Насправді більша частина працівників виявилася доброчесною.

В НАЗК діє управління внутрішнього контролю, задля появи якого ВРУ внесла відповідні зміни до закону. Це управління перевіряє, зокрема, й працівників НАЗК — глибше, ніж будь-яких декларантів. Процедури внутрішнього контролю забезпечують їх доброчесність.

— У кожному органі влади, наприклад, у міністерствах, обладміністраціях тощо передбачена посада вповноваженого з запобігання корупції. Які результати їхньої роботи? Адже вони підпорядковуються керівнику, тому навряд чи побачать корупцію навіть за її наявності.

— Раніше їхня робота була, можливо, не надто ефективною через неналагодженість самого процесу. Адже потрібен час, аби отримати позитивний ефект. НАЗК до перезавантаження фактично не надавало методичну допомогу уповноваженим та як новостворений орган не володіло компетенціями, щоб підвищити ефективність їхньої роботи. Зараз наша команда створила антикорупційний портал, де вже до кінця року у кожного вповноваженого буде власний кабінет. Також надаємо їм допомогу у формуванні антикорупційних програм, у перевірці конфлікту інтересів у працівників тощо. Наразі їхня ефективність набагато вища.

— Але як уникнути ситуації, коли керівник впливає на уповноваженого? Адже очільник, приміром, міністерства може викликати його і «попросити» не оприлюднювати результати перевірки.

— Ми маємо інструмент захисту вповноваженого. Він є незалежним, навіть його керівник не може такого працівника самостійно звільнити. Лише звернувшись до НАЗК і обґрунтувавши це звернення. Були випадки, коли незаконно звільняли уповноваженого. До прикладу, так сталося в Державній службі морського та річкового транспорту, в «Енергоатомі». Ми вступали в судові справи та поновлювали уповноважених на посадах. Тобто в законі прописаний інструмент, що гарантує їхню незалежну роботу, на що немає змоги впливати керівник. Звичайно, ми сподіваємося на лідерство керівників органів влади та підприємств у питанні мінімізації корупції, розбудови систем її запобігання. Адже це успіх кожного керівника та усієї країни у довгостроковій перспективі.

Фото у заголовку надано НАЗК

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