КСУ відтермінував приведення до присяги суддів, призначених Зеленським

Конституційний Суд України відклав приведення до присяги двох суддів — Оксани Грищук та Олександра Петришина.

Як повідомляє «Укрінформ», президент України призначив їх суддями КСУ 26 листопада. Однак джерело в Конституційному Суді повідомило, що присягу вони не складали через «брак місць», і що це станеться, коли «місця звільняться».

Справа в тому, що у Зеленського заявляли, що два місця в КСУ мали звільнитися після припинення повноважень Олександра Тупицького та Алекандра Касмініна — відповідний президентський указ було видано наприкінці березня цього року.

Проте звільнені оскаржили це рішення у Верховному Суді. Влітку цього року Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду визнав незаконним указ Зеленського від 27 березня, яким він скасував указ Віктора Януковича щодо призначення Олександра Тупицького суддею КСУ. Офіс президента це оскаржив, остаточного рішення у цій справі наразі немає.

Нагадаємо, що нещодавно Подільський суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу для Олександра Тупицького, якого підозрюють у дачі свідомо неправдивих свідчень і підкупі свідка, — у вигляді застави у 45 тисяч гривень. Водночас суд відмовив слідству у покладенні на підозрюваного інших обов'язків, зокрема у вигляді заборони відвідувати будівлю Конституційного Суду, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Розгляд справи має відбутися продовжитися 1 грудня 2021 року.

Фото з Pixabay.

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