Путін відповів на запитання, чи готує РФ вторгнення в Україну

На тлі заяв про накопичення російських військ біля кордону з Україною, про це, зокрема, говорив і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, президент РФ Володимир Путін відповів на запитання щодо можливість вторгнення ЗС Росії на українську територію.

«Про можливість введення російських військ в Україну говорили ще на початку року, проте цього досі не сталося», — цитує Путіна «РБК-Україна». При цьому господар Кремля заявив, що потрібно «налагодити відносини щодо створення більш справедливого сталого розвитку та врахування інтересів у сфері безпеки всіх учасників міжнародної діяльності» — тоді «жодних загроз ніхто не зазнаватиме».

При цьому Путін заявив, що розцінює як загрозу для себе появу новітнього озброєння в Україні: «Де ці „червоні лінії“? Насамперед створення загроз для нас, які можуть виходити з цієї території. Якщо й надалі все розширюватиметься в цій інфраструктурі, то я вже публічно говорив, якщо на території України виникнуть ударні комплекси, підлітний час до Москви буде 7−10, а у разі розміщення гіперзвукової зброї 5 хвилин… А нам що робити? Ми тоді повинні будемо щось подібне створити щодо тих, хто нам так загрожує».

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Фото із сайту Кремля.

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