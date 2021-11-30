В Україні хочуть запровадити масове фармацевтичне страхування: що це дасть громадянам

В Україні, де впровадили електронні рецепти, хочуть розробити та запровадити механізм «фармацевтичної страховки», яка б запобігла зайвим витратам громадян на ліки.

«За оцінками МОЗ, щороку українці „заносять“ в аптеки близько 60 млрд грн. З цієї суми 35 млрд грн — це витрати на медпрепарати, призначення яких є необгрунтованим або вони не мають доведеної ефективності. Це величезна сума, що залишає дірку у сімейних бюджетах тисяч сімей. Усунути цю проблему можна за допомогою доступного та масового фармацевтичного страхування», — вважає голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, в Україні планують поступово запустити систему е-рецепту для ширшого переліку препаратів, запровадити електронні протоколи лікування та електронний реєстр лікарських засобів, що допоможе виключити можливість призначення лікарем медичного препарату не з протоколу лікування.

Нагадаємо, що з 1 жовтня Національна служба здоров'я (НСЗУ) розширила програму відшкодування лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» новим напрямом. Це препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки. Йдеться про епілепсію, шизофренію, ПТСР, депресію, афективні та невротичні розлади. Для цього необхідно отримати електронний рецепт, який виписує невролог чи психіатр — сімейні лікарі е-рецепти у цих напрямках не виписують.

Фото з Pixabay.

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