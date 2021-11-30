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Як з грудня посиляться карантинні обмеження у «жовтих» зонах

21:15 30 листопада 2021
кафе карантин

В «жовтих» зонах з грудня заклади громадського харчування та культури, спортзали та громадські установи зможуть працювати лише за умови вакцинування всього персоналу хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу (або наявності у них негативного ПЛР-тесту чи сертифіката про одужання). Ці ж умови — й для відвідувачів. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, у цих закладах мають обов'язково перевіряти в усіх ковід-сертифікати та зчитувати їх через «Дію».

До речі, термін дії «жовтого» сертифікату (про отримання першої дози) скорочено до 30 днів (зі 120), після яких, вважається, громадяни мають отримати другу дозу. Між тим, для повного щеплення «Астразенекою» потрібно вколоти дві дози з інтервалом у 4−12 тижнів, тобто більшість вакцинованих цим препаратом навряд чи вкладуться у 30 днів.

Зате трішки полегшать життя в «червоних» зонах. Це стосується обмеження проїзду у громадському транспорті: до салонів будуть пускати більше пасажирів, ніж там є місць для сидіння, щоб люди не мерзли на морозі.

З 9 грудня 2021 року розширюється список громадян, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Це працівники підприємств та організацій зі сфери управління центральних органів влади, установ та закладів соціальних послуг, соцзахисту дітей, реабілітаційних закладів, а також стратегічно важливих для економіки й безпеки держави підприємств, організацій та установ, повний перелік яких містить постанова Кабміну. Це не стосується тих, хто має абсолютні протипоказання до вакцинації від COVID-19.

Нещеплені працівники будуть відсторонені від роботи без збереження зарплатні. Допустити до роботи їх зможуть після щеплення або ж після закінчення пандемії коронавірусу.

А на 19 грудня заплановано початок видачі «ковідної тисячі» повністю вакцинованим українцям. Гроші, які будуть у вигляді якогось ваучера нараховані у кабінеті «Дії», можна буде витратити протягом року — на подорожі (лише Україною), квитки на культурно-мистецькі заходи чи оплату занять у спортклубах чи басейнах. Чи можна буде реалізувати цю тисячу тим, хто не зареєстрований в «Дії», наразі невідомо.

Що ще чекає на українців з приходом зими, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Зарплати, пенсії, аліменти, ціни на газ та правила карантину: що зміниться з 1 грудня».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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