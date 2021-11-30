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Україна

ФОПи вийшли на акцію під Раду: що підприємці вимагають від влади

12:19 30 листопада 2021
Протести ФОП

У вівторок, 30 листопада, під Верховною Радою мітингують ФОПи, які закликають владу скасувати «фіскалізацію», захистити «спрощенку» і не вводити РРО (реєстратори розрахункових операцій — з 1 січня 2022 року перелік підприємців, які зобов'язані їх використовувати, розширюють).

Як повідомляє UBR.ua, біля парламенту зібралося близько тисячі мітингувальників, які, зокрема, вимагають зареєструвати законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення порядку ведення обліку та застосування реєстраторів розрахункових операцій та зниження фіскального тиску на платників податків.

Також вони закликають визнати як невідкладні для розгляду законопроекти щодо реалізації державного ринкового нагляду та контролю непродовольчої продукції, про дерегуляцію трудових відносин та щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого та середнього бізнесу та зменшення адміннавантаження.

Учасники акції мають намір переміститися під Офіс президента на Банковій і там продовжити мітинг.

До речі, у русі SaveФОП заявили, що не мають відношення до нинішнього мітингу, і що зі своїми вимогами вони прийдуть під Раду 1 грудня.

Ексклюзивний матеріал «Всі розрахунки лише „через касу“: нові правила роботи ФОПів» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот.

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