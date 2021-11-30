Кому в Україні підвищать пенсії з 1 грудня

Для громадян, що вже досягли 65 років, мають повний страховий стаж і не працюють, розмір мінімальної пенсії з 1 грудня зросте до 2600 грн. Це зумовлено підвищенням мінімальної зарплати, оскільки мінімальна пенсія становить 40 відсотків цієї суми.

Також збільшаться розміри низки виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, що також підвищується з 1 грудня — до 1934 гривень. Як повідомляє Пенсійний фонд України, з 01.12.2021 перерахунок пенсій, надбавок і підвищень до неї, розміри яких визначаються за ПМ для непрацездатних, проведуть автоматично, без звернень пенсіонерів до органів ПФУ.

Перераховані будуть мінімальні та максимальні розміри пенсій, доплата за понаднормативний стаж, пенсії за особливі заслуги, допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій тощо.

Мінімальна й максимальна пенсії за віком (при наявності у чоловіків 35 років страхового стажу, у жінок — 30 років, або ж для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року — 25 і 20 років відповідно) — вираховуються як 1 і 10 ПМ для тих, хто втратив працездатність, та становитимуть 1934 та 19 340 гривень.

Мінімальна пенсія у зв`язку з втратою годувальника також становитиме 1934 грн (100% ПМ для непрацездатних) — на одного утриманця. На двох утриманців — 2320,8 грн (120%), на трьох і більше — 2901 (150%).

Мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни становитимуть: для І групи (650% прожиткового мінімуму для непрацездатних) — до 12 571 грн, ІІ групи (525%) — до 10 153,5 грн, ІІІ групи (360%) — до 6962,4 грн. Мінімальна пенсія учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції гідності (210%) — 4061,4 грн.

Державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни становитиме: особам з інвалідністю внаслідок війни І групи підгрупи А (100% ПМ) — 1934 грн, підгрупи Б (50%ПМ) — 967 грн, ІІ групи (25% ПМ) — 483,5 грн, ІІІ групи (15% ПМ) — 290,1 грн.

Також зросте підвищення особам з інвалідністю внаслідок війни, передбачене Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»: інвалідам війни І групи (50% ПМ) — до 967 грн, ІІ групи (40% ПМ) — до 773,6 грн, ІІІ групи (30% ПМ) — до 580,2 грн, учасникам бойових дій (25% ПМ) — до 483,5 грн, учасникам війни, нагородженим медаллю (20% ПМ), — до 386,8 грн, учасникам війни (15% ПМ) — до 290,1 грн.

Підвищення жертвам нацистських переслідувань становитиме: неповнолітнім в’язням — особам з інвалідністю І групи (50% ПМ) — 967 грн, ІІ групи (40% ПМ) — 773,6 грн, ІІІ групи (30% ПМ) — 580,2 грн, неповнолітнім в’язням (25% ПМ) — 483,5 грн, колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового тримання, нагородженим медаллю (20% ПМ) — 386,8 грн, колишнім в’язням концтаборів та інших місць примусового утримання (15% ПМ) — 290,1 грн.

Що ще чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «ФАКТІВ»: «Зарплати, пенсії, аліменти, ціни на газ та правила карантину: що зміниться з 1 грудня».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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