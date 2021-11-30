З 6 грудня в Україні посилюється карантин для «жовтої» зони: які нові обмеження передбачено

В Україні з 6 грудня набувають чинності нові правила адаптивного карантину. Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За словами чиновника, найбільше змін у правилах карантину стосується регіонів, які перебувають у «жовтій» зоні.

Так, з цієї дати в «жовтій» зоні бізнес зобов'яжуть перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест. Термін дії «жовтого» COVID-сертифікату зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

Заборонено у «жовтій зоні»:

- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш як 100% працівників;

- проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

- робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винесення та доставки;

- робота спортзалів, басейнів;

- діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

- міжобласні та міжнародні перевезення.



Послаблення збережуться для банків, АЗС, ветлікарень та ветмагазинів, аптек та продовольчих магазинів. Туди пускатимуть без вакцинації та негативного ПЛР-тесту.

Нові норми торкнулися і «зеленої» зони. Зокрема, перевозити пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті можна у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння.

У «червоній» зоні дозволена робота бізнесу, закладів освіти, ТРЦ, спортивних та розважальних закладів, непродовольчих ринків та магазинів у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів зазначених закладів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР- тестування або експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.

«Жовтий» COVID-сертифікат не буде дійсним для роботи та відвідування громадських закладів у «червоних» зонах.

Без вакцинації та негативного ПЛР-тесту пускатимуть у банки, АЗС, ветлікарні та ветмагазини, аптеки та продовольчі магазини.

Нагадаємо, у світі стрімко поширюється новий штам коронавірусу B.1.1.529, який назвали «Омікрон». Вперше його виявили 11 листопада у Ботсвані та 14 листопада у ПАР.

Після цього новий штам також підтвердили у Бельгії, Гонконгу, Ізраїлі, Німеччині, Великій Британії, Італії, Нідерландах, Австралії. У Чехії та Австрії також повідомлялося про підозру на зараження цим штамом.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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