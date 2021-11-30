Останній день осені: забавні листівки та цікаві привітання

Настав останній день осені-2021. Завтра у свої права вступає зима. І всі з нетерпінням чекатимуть на Новий рік.

Цього року, як і завжди, осінь радувала яскравими фарбами. Природа, готуючись до зимової сплячки, подарувала стільки квітів й відтінків, стільки тепла та світла, що навіть похмурий листопад вдалося пережити з позитивом.



«ФАКТИ» зібрали милі вірші та листівки з останнім осіннім днем, і бажають, щоб яскрава осінь плавно перейшла у білу зиму з веселими різдвяними та новорічними святами.

Красива осінь вишиває клени

Червоним, жовтим, срібним, золотим.

А листя просить: — Виший нас зеленим!

Ми ще побудем, ще не облетим.

А листя просить: — Дай нам тої втіхи!

Сади прекрасні, роси — як вино.

Ворони п’ють надкльовані горіхи.

А що їм, чорним? Чорним все одно.

Она с деревьев листья сбросит,

И будет белый цвет встречать

Вперед уходит в небо осень,

Я так хочу к ней убежать.

И желтый дождь заменят льдинки,

И лужи смежит свежий лед,

И сменит год осенние картинки,

Последний день и осень уж уйдет.

В день последний осень ставит точку,

И не даст тебе она рассрочку,

Нет, не навсегда она умчится,

Но, расстроит до слезинок лица.

Пусть немного с грустью поздравленья,

Прозвучат в последний день осенний,

Да, признаюсь, буду я скучать,

И дождусь я осень опять.

Осыпались листья у грустного клёна,

И раскрыли ладошки свои на земле,

Замёрзли краешки у водоёмов,

И засохли букетики на нашем столе.

Уже давно склевали птицы ягодки рябины.

Застыл в картине осени последний момент,

Сверкнул в прозрачной лёгкой паутине,

И передал зиме горячий свой привет.

Шипшина важко віддає плоди.

Вона людей хапає за рукава.

Вона кричить: — Людино, підожди!

О, підожди, людино, будь ласкава.

Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!<

Одна пташина так мене просила!

Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.

І просто осінь щоб була красива.





Нагадаємо, 28 листопада у православних розпочався Різдвяний пост. Про народні традиції, обмеження та прикмети у матеріалі «ФАКТІВ».

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