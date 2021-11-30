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Останній день осені: забавні листівки та цікаві привітання

10:47 30 листопада 2021
осінь

Настав останній день осені-2021. Завтра у свої права вступає зима. І всі з нетерпінням чекатимуть на Новий рік.

Цього року, як і завжди, осінь радувала яскравими фарбами. Природа, готуючись до зимової сплячки, подарувала стільки квітів й відтінків, стільки тепла та світла, що навіть похмурий листопад вдалося пережити з позитивом.

«ФАКТИ» зібрали милі вірші та листівки з останнім осіннім днем, і бажають, щоб яскрава осінь плавно перейшла у білу зиму з веселими різдвяними та новорічними святами.

Красива осінь вишиває клени
Червоним, жовтим, срібним, золотим.
А листя просить: — Виший нас зеленим!
Ми ще побудем, ще не облетим.
А листя просить: — Дай нам тої втіхи!
Сади прекрасні, роси — як вино.
Ворони п’ють надкльовані горіхи.
А що їм, чорним? Чорним все одно.

Она с деревьев листья сбросит,
И будет белый цвет встречать
Вперед уходит в небо осень,
Я так хочу к ней убежать.
И желтый дождь заменят льдинки,
И лужи смежит свежий лед,
И сменит год осенние картинки,
Последний день и осень уж уйдет.

В день последний осень ставит точку,
И не даст тебе она рассрочку,
Нет, не навсегда она умчится,
Но, расстроит до слезинок лица.
Пусть немного с грустью поздравленья,
Прозвучат в последний день осенний,
Да, признаюсь, буду я скучать,
И дождусь я осень опять.

Осыпались листья у грустного клёна,
И раскрыли ладошки свои на земле,
Замёрзли краешки у водоёмов,
И засохли букетики на нашем столе.
Уже давно склевали птицы ягодки рябины.
Застыл в картине осени последний момент,
Сверкнул в прозрачной лёгкой паутине,
И передал зиме горячий свой привет.

Шипшина важко віддає плоди.
Вона людей хапає за рукава.
Вона кричить: — Людино, підожди!
О, підожди, людино, будь ласкава.
Не всі, не всі, хоч ягідку облиш!<
Одна пташина так мене просила!
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш.
І просто осінь щоб була красива.


Нагадаємо, 28 листопада у православних розпочався Різдвяний пост. Про народні традиції, обмеження та прикмети у матеріалі «ФАКТІВ».

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