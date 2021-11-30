День Григорія Чудотворця: що не можна робити 30 листопада 2021 року

В останній день листопада православні відзначають день Григорія Чудотворця, богослова, єпископа Неокесарійського.

Майбутній святитель народився в язичницькій сім'ї, істина відкрилася Григорію у Святому Євангелії, і юнак прийняв християнство. Бувши єпископом Неокесарії, він зробив багато праведних справ й прославився чудовими зціленнями хворих, вигнанням бісів, примиренням тих, що ворогують.

За народним календарем 30 листопада — день Григорія Зимовказівника.

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Якою була погода на Григорія, такою чекали й зиму. Люди так і казали: «Який Григорій така й зима».

Цього дня в жодному разі не варто порушувати свої обіцянки, інакше погані речі, яких ви хотіли б позбутися, так й отруюватимуть вам життя.

Подружжю та закоханим заборонено сваритися та з'ясовувати стосунки — інакше не далека година розриву.

Ще 30 листопада не можна вирушати у далеку дорогу та спілкуватися з людьми, які мають славу чаклунки. У цей день вони ненароком можуть наврочити, навести псування.

Також заборонено хвалитися — ви можете своїми розповідями викликати заздрість у людей, що обернеться проти вас.

Слід дотримуватись чистоти у всьому — і в помислах і фізично. Якщо з самого ранку привести себе в порядок, одягти чистий одяг, а ввечері сходити в лазню, сауну або просто прийняти душ — досягнення ваших планів буде легшим, а здоров'я — міцнішим.

30 листопада добре присвятити своїй сім'ї — родина та родинні зв'язки після цього стануть дуже міцними.

Сон у ніч з 29 на 30 листопада вважається віщим. Потрібно звертати увагу на яскраві сни, які добре запам'яталися, або на ті, що приснилися перед самим пробудженням.

У світі 30 листопада відзначається День пам'яті всіх жертв хімічної війни, Всесвітній день свійських тварин, а також Міжнародний день захисту інформації. В Україні 30 листопада — професійне свято День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ.

Нагадаємо, «ФАКТИ» публікували календар важливих церковних свят на грудень.

335

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter