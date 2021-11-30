Знов сумне зростання: в Україні зафіксовано понад 10 тисяч нових COVID-випадків та 561 смерть за добу

В Україні, де Київ, а також Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області покращили поточні показники завантаженості ліжок та кількості хворих на коронавірус, станом на ранок вівторка, 30 листопада, зафіксовано 10 554 нових підтверджених випадків COVID-19.

Як повідомляють у МОЗ, серед хворих 846 дітей та 197 медпрацівників. Хвороба стала летальною для 561 українця.

У лікарні потрапило 1 749 хворих, одужали 25 318 громадян.

Протягом понеділка, 29 листопада, 226 059 осіб було вакциновано проти COVID-19: першу дозу отримали 71 124 особи, повністю імунізовано — 154 935 українців.

Статистика МОЗ.

З початку кампанії з вакцинації в Україні прищепилися 13 391 656 громадян: однією дозою — 13 391 654 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози — 11 122 635 українців.

Нагадаємо, що Кабмін вирішив відправляти на двотижневу самоізоляцію громадян, які повертаються в Україну з країн Південної Африки, де виявили новий штам коронавірусу «Омікон». Йдеться про мандрівники, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватині, Республіці Мозамбік понад 7 днів протягом останніх 14 днів.

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Фото з Pixabay.

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