27.15 / 27.39 30.54 / 30.94
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Знов сумне зростання: в Україні зафіксовано понад 10 тисяч нових COVID-випадків та 561 смерть за добу

9:06 30 листопада 2021
Коронавірус

В Україні, де Київ, а також Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області покращили поточні показники завантаженості ліжок та кількості хворих на коронавірус, станом на ранок вівторка, 30 листопада, зафіксовано 10 554 нових підтверджених випадків COVID-19.

Як повідомляють у МОЗ, серед хворих 846 дітей та 197 медпрацівників. Хвороба стала летальною для 561 українця.

У лікарні потрапило 1 749 хворих, одужали 25 318 громадян.

Протягом понеділка, 29 листопада, 226 059 осіб було вакциновано проти COVID-19: першу дозу отримали 71 124 особи, повністю імунізовано — 154 935 українців.

Статистика МОЗ.

З початку кампанії з вакцинації в Україні прищепилися 13 391 656 громадян: однією дозою — 13 391 654 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози — 11 122 635 українців.

Нагадаємо, що Кабмін вирішив відправляти на двотижневу самоізоляцію громадян, які повертаються в Україну з країн Південної Африки, де виявили новий штам коронавірусу «Омікон». Йдеться про мандрівники, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватині, Республіці Мозамбік понад 7 днів протягом останніх 14 днів.

Матеріал «Якби не вакцинація, ми б опинилися в епіцентрі цунамі»: вчені пояснили, чому не вдалося уникнути нової хвилі ковіду" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Pixabay.

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Газ

«Нафтогаз» скасовує тариф «Річний»: що робити споживачам

Джордж Камбосос-молодший

Камбосос після перемоги над Лопесом назвав свого наступного суперника — і це не Ломаченко

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.