На Донбасі протягом доби поранено двох українських військових, терористи 8 разів відкривали вогонь за позиціями ЗСУ

Минулої доби, 29 листопада, в зоні бойових дій на Донбасі поранено двох українських захисників. Про це повідомили у штабі ООС.

«Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я поранених — задовільний», — йдеться у повідомленні.

У штабі також зазначили, що окупанти 8 разів порушили режим тиші та застосовували заборонену артилерію.

В ОТУ «Північ» уточнили, що проросійські бойовики випустили 48 артилерійських снарядів 122 калібру по околиці Станиці Луганської та 39 мін 120 калібру по Старому Айдару у Луганській області.

Внаслідок цих обстрілів було поранено українського військовослужбовця та цивільну особу. Поранених направили до шпиталю.

Крім того, вибухами було пошкоджено цивільну інфраструктуру — лінії електропередач у районі Станиці Луганської. Внаслідок чого без світла залишилося 1200 абонентів.

Пошкодження отримали також споруди залізничної станції Кондрашівка-Нова, рухомий склад залізничної станції, локомотивного депо та гуртожиток для працівників. З гуртожитку довелося евакуювати мешканців.

«Посилення обстрілів окупантами саме цивільних об'єктів далеко за межами лінії бойового зіткнення є грубим порушенням правил ведення бойових дій та може розцінюватися як цинічна зневага до домовленостей, досягнутих під час переговорів на міжнародному рівні», — йдеться у повідомленні командування ОТУ «Північ».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель українського захисника на донбаському фронті.

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