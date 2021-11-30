Пенсія при зміні місця проживання: які документи потрібно подавати для отримання виплат на нову адресу
За статистикою, кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації, найчастіше через складність процедури перереєстрації місця проживання. Але після того, як 10 листопада Кабінет міністрів затвердив експериментальний проект, що дозволяє здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу «Дія», змінити місце проживання можна буде, не лише відвідавши ЦНАП, але й через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.
Про це розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.
- заява;
- паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;
- документ з номером платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування та його копію.
- паспорт;
- документи, що засвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);
- рішення суду (за наявності).
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