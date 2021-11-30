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Пенсія при зміні місця проживання: які документи потрібно подавати для отримання виплат на нову адресу

6:13 30 листопада 2021
Пенсія в Україні

За статистикою, кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації, найчастіше через складність процедури перереєстрації місця проживання. Але після того, як 10 листопада Кабінет міністрів затвердив експериментальний проект, що дозволяє здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу «Дія», змінити місце проживання можна буде, не лише відвідавши ЦНАП, але й через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Про це розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Людина, місце проживання якої вже було задекларовано чи зареєстровано, може переоформити пенсію на нову адресу.
Які документи знадобляться:
  • заява;
  • паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;
  • документ з номером платника податків або свідоцтво про державне соціальне страхування та його копію.
Якщо пенсіонер неповнолітній або з обмеженими можливостями, його законні представники мають надати:
  • паспорт;
  • документи, що засвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);
  • рішення суду (за наявності).
Дізнатися результат можна особисто або через законного представника поштою на вказану в заяві адресу.
Нагадаємо, що з 1 грудня в Україні зросте прожитковий мінімум (до 1 934 гривні) та «прив'язані» до нього пенсії. Так, пенсіонери з маленьким стажем отримуватимуть 1934 гривні замість 1845 гривень, які виплачуються зараз. Перерахують надбавки та підвищення до пенсії, які визначаються на базі прожиткового мінімуму, у тому числі надбавка за понаднормовий стаж.

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