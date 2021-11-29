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Україна

СБУ розпочала розслідування підготовки можливого держперевороту в Україні

22:47 29 листопада 2021
СБУ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом підготовки державного перевороту в Україні, про який на пресмарафоні говорив президент Зеленський.

«Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні про скоєння дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України — за фактом приготування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади», — йдеться у повідомленні СБУ.

Про хід розслідування буде повідомлено пізніше.

Нагадаємо, 26 листопада на пресмарафоні «30 питань президенту України» Володимир Зеленський заявив, що є інформація щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливого державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1−2 грудня. Нібито до повалення в Україні законної влади хочуть залучити бізнесмена Ріната Ахметова.

Зеленський також заявив, що власник ДТЕК розхитує та шантажує владу. Після цього євробонди компанії Ахметова ДТЕК різко впали у ціні.

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