За пластиковий пакет в магазинах тепер потрібно буде платити не менше двох гривень

Ще в червні закон про заборону пластикових пакетів був прийнятий Верховною Радою та підписаний президентом України. Для переходу на нову тару нам було дано трохи часу, але Кабмін вирішив пришвидшити цей процес.

Тонкі (до 50 мікронів товщиною), надтонкі (до 15 мкм) та оксорозкладні (містять солі металів, в природі розпадаються під дією кисню та світла на безліч малесеньких часток, що забруднюють довкілля) пластикові пакети повністю забороняються з 1 січня 2022 року. Як виняток, ще рік можна буде використовувати надтонкі пакети розміром до 225×345×450 (з урахуванням ручок) — для первинного пакування сипучих та інших продуктів. Цей термін визначено для того, щоб забезпечити плавний перехід на іншу тару. Покарання за порушення цієї норми — штраф від 8500 до 17000 грн (повторне протягом трьох років — 17000 — 34000 грн).

А з 10 грудня забороняється безплатне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах, закладах харчування тощо. Рішенням Кабміну встановлються мінімальні ціни на них. За простий «рукав» — пакет без ручок та бокових складок доведеться сплатити не менше двох гривень. Якщо є або ручки, або складки — не менше 2,5 гривні. 3 гривні й більше буде коштувати пластиковий пакет і з ручками, і зі складками. Це, щоправда, стосується тільки пакетів з товщиною стінок понад 50 мікронів, якими бізнесмени планували замінити тонкі пакети. Віднині за безкоштовні пакети штрафуватимуть на суму від 1700 до 3400 гривень (при повторному порушенні — 3400−8500 грн). Проєкт постанови, яку планувалось розглянути на засіданні Кабінету міністрів наприкінці листопада, розміщено на сайті Мінекономіки.

Під ці заборони не підпадають біорозкладні пластикові пакети, вироблені з рослинної сировини, що під дією природних сил та бактерій розкладаються на воду та вуглекислий газ.

Що ще чекає на українців вже від завтрашнього дня, читайте у матеріалі «ФАКТІВ» «Зарплати, пенсії, аліменти, ціни на газ та правила карантину: що зміниться з 1 грудня».

Фото: Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»



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