На Донбасі поранено українського військового: окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків було поранено українського військовослужбовця. Про це повідомили у штабі ООС.

З початку доби окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Двічі стріляли з артилерії 122 мм калібру.

Під обстріл потрапили українські опорні пункти в районі Світлодарська, Старогнатівки, Новоолександрівки, Станиці Луганської, Старого Айдара, Новолуганського.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїну надали медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я — задовільний», — йдеться у повідомленні.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, три дні тому на Донеччині загинув український боєць. Він отримав поранення несумісне з життям.

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