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«Тисяча від Зеленського»: стало відомо, як українці зможуть розплачуватися віртуальними картками в «Дії»

17:06 29 листопада 2021
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Матеріальне заохочення за вакцинацію проти коронавірусу у 1000 гривень прийде українцям на віртуальні карти у додатку «Дія».

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, повідомляє «Українська правда».

«Громадяни у мобільному додатку „Дія“ проходять коротку верифікацію, що дозволяє отримати гроші на спеціальні банківські картки. Мінекономіки нараховує гроші на спеціальні карткові рахунки громадян — по 1 тисячі гривень. Громадяни розраховуються грошима на підприємствах, що відповідають певним MCC-кодам (класифікаторам видам діяльності). Віртуальні карти — безплатні, жодних комісій за обслуговування не буде», — йдеться у повідомленні.

У Мінцифрі запевнили, що операції з віртуальними картками безпечні та здійснюватимуться через банки-партнери з надійними системами захисту платежів.

У відомстві також зазначили, що у рамках програми виплати готівки не передбачено. Програма створена для цільової підтримки сфер, які зіткнулися з різким скороченням кількості клієнтів через карантин.

Нагадаємо, 15 листопада президент Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу, зможуть отримати через додаток «Дія» 1000 гривень. Гроші можна буде витратити на придбання абонементів до спортзалів, відвідування кінотеатрів, театрів тощо. або купити квитки для подорожей у країні.

Програма підтримки стартує 19 грудня, до кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж — на початку 2022 року.

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