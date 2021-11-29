27.09 / 27.33 30.44 / 30.84
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Поруч з могилами Звягільського та Чапкіса: Олександра Омельченка поховали на Байковому цвинтарі

15:37 29 листопада 2021
Омельченка

Колишнього мера Києва Олександра Омельченка, якого не стало 25 листопада, поховали з прощальним салютом на Байковому цвинтарі.

Могила знаходиться у 42-му секторі цвинтаря поряд з могилами Юхима Звягільського та Григорія Чапкіса, повідомляє Telegram-ресурс Pavlovsky News.

Відспівував ексмера столиці намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло.

З відомих особистостей на Байковому журналіст помітив лише мера Києва Віталія Кличка.

Кличко виступив на церемонії прощання. Він відзначив роль Омельченка у розвитку Києва та назвав його своїм наставником.

Олександр Омельченко був мером Києва з 1999 до 2006 року, народний депутат VI скликання, Герой України. На останніх місцевих виборах партія «Єдність» Олександра Омельченка набрала 8,74% голосів виборців та пройшла до Київради.

528

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Збулася мрія: Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян обзавелися власним житлом

Джордж Камбосос-молодший

Камбосос після перемоги над Лопесом назвав свого наступного суперника — і це не Ломаченко

Газ

«Нафтогаз» скасовує тариф «Річний»: що робити споживачам

газ

До 40 грн за кубометр: постачальники газу опублікували тарифи на грудень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.