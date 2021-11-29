Поруч з могилами Звягільського та Чапкіса: Олександра Омельченка поховали на Байковому цвинтарі

Колишнього мера Києва Олександра Омельченка, якого не стало 25 листопада, поховали з прощальним салютом на Байковому цвинтарі.

Могила знаходиться у 42-му секторі цвинтаря поряд з могилами Юхима Звягільського та Григорія Чапкіса, повідомляє Telegram-ресурс Pavlovsky News.

Відспівував ексмера столиці намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло.

З відомих особистостей на Байковому журналіст помітив лише мера Києва Віталія Кличка.

Кличко виступив на церемонії прощання. Він відзначив роль Омельченка у розвитку Києва та назвав його своїм наставником.

Олександр Омельченко був мером Києва з 1999 до 2006 року, народний депутат VI скликання, Герой України. На останніх місцевих виборах партія «Єдність» Олександра Омельченка набрала 8,74% голосів виборців та пройшла до Київради.

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