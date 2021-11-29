Україна вводить самоізоляцію для громадян при в'їзді до країни через штам «Омікрон»: хто потрапить під обмеження

Через штам коронавірусу «Омікрон» (ВООЗ попередила про можливий підвищений ризик зараження навіть після перенесеного ковіду) українців, які побували в країнах, де виявлений «мутант», відправлять на самоізоляцію після повернення на батьківщину.

Як повідомляють у МОЗ, мандрівники, які провели у Південно-Африканській Республіці, Республіці Ботсвана, Зімбабве, Намібії, Королівстві Лесото, Королівстві Есватині, Республіці Мозамбік понад 7 днів протягом останніх 14 днів, мають пройти 14-денну самоізоляцію.

«Ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам. На урядовій нараді ухвалено рішення не пускати на територію України без проходження самоізоляції осіб, які перебували на території певних країн Південної Африки понад 7 днів протягом останніх 14 днів. Надалі список країн може бути розширений» , — заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У МОЗ додали, що поки невідомо, чи викликає коронавірус штаму «Омікрон» тяжчий перебіг хвороби. Перші випадки інфікування цим штамом були зафіксовані у молодих людей (студентів університетів), які зазвичай мають більш легкий перебіг хвороби. Проте загальний рівень зараження у Південно-Африканській Республіці підвищено.

Нагадаємо, що МЗС України застеріг співгромадян від відвідування ПАР, Ботсвани, Есватині, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Фото з Pixabay.

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