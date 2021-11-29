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Київ готовий до виходу з «червоної» зони: дані МОЗ

15:02 29 листопада 2021
Київ готовий до виходу з «червоної» зони: дані МОЗ

Оновлені дані Міністерства охорони здоров'я свідчать, що Київ, а також одразу п'ятеро українських регіонів (Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області) покращили поточні показники завантаженості ліжок і кількості хворих на коронавірус, і вже не відповідають критеріям «червоних» карантинних зон.

Втім, не дивлячись на покращення, в Києві фіксується тенденція до збільшення захворюваності дітей.

Як повідомив у мережі мер Віталій Кличко, за попередню добу COVID-19 виявили у 431 мешканця Києва, включаючи 21 дівчинку від 1 до 16 років і 12 хлопчиків від 9 місяців до 16 років. При цьому не змогли подолати хворобу 45 киян, серед яких — хлопчик віком 4 місяці.

Найбільше випадків захворювання 28 листопада виявили в Святошинському (98), Дніпровському (63) та в Солом"янському (57) районах.

Поточну ситуацію з захворюваністю можна відстежувати і на сайті «ФАКТІВ».

Нагадаємо, що Київська область, де з 13 листопада посилили карантинні правила щодо проїзду у громадському транспорті, очолила список регіонів-порушників, де перевізники та пасажири порушують протиепідемічні заходи.

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