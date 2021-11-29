Зарплати, пенсії, аліменти, ціни на газ та правила карантину: що зміниться з 1 грудня

На 1 грудня в Україні був запланований не тільки державний переворот. Цього дня Володимир Зеленський планує виступити перед Верховною Радою зі щорічним зверненням. А доходи багатьох громадян зростуть. Не завдяки виступу президента та не набагато, це буде менше ніж «ковідна тисяча» для вакцинованих (цю програму запускають у грудні), але хоч щось. Також у грудні будуть зроблені чергові кроки для заборони пластикових пакетів та поголовної вакцинації українців від COVID-19.

Пластикові пакети

Проєкт постанови, який планувалося розглянути на засіданні Кабінету міністрів наприкінці листопада, забороняє безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у магазинах, закладах харчування тощо з 10 грудня 2021 року. В залежності від наявності ручок та бокових складок пропонується встановити мінімальні ціни на них: 2 гривні за пакет без ручок та складок, 2,5 грн — з ручками без складок (або навпаки), 3 грн — з ручками та складками. Ця постанова, щоправда, стосується тільки пакетів з товщиною стінок понад 50 мікронів. За її порушення встановлюється штраф від 1700 до 3400 гривень (при повторному порушенні — 3400−8500 грн).

А з 1 січня 2022 року, нагадаємо, в Україні взагалі забороняються тонкі (до 50 мікронів товщиною), надтонкі (до 15 мкм) та оксорозкладні пластикові пакети. Виняток — надтонкі пакети розміром до 225×345×450 (з урахуванням ручок) для первинного пакування свіжих мʼяса, риби, сипучих продуктів тощо — їх можна використовувати до 1 січня 2023 року. Порушення закону тягне за собою штраф від 8500 до 17000 грн (повторне — 17 000−34 000 грн).

Біорозкладні пакети під жодну з цих заборон не підпадають.

Прожитковий мінімум та виплати, на які він впливає

1 грудня встановлюються нові прожиткові мінімуми та мінімальна зарплата. Наслідком цього стане підвищення низки виплат.

Прожитковий мінімум зросте до 2393 гривень (з 2294). Для дітей до 6 років він становитиме 2100 грн, від 6 до 18 років — 2618 грн, для працездатних — 2481 грн, для осіб, що втратили працездатність, — 1934 грн. До речі, «спеціальні» прожиткові мінімуми, з яких розраховуються зарплати прокурорів та суддів, лишаються на попередньому рівні: 1600 та 2102 грн відповідно.

Через це зросте й максимальний розмір допомоги з безробіття (чотири прожиткових мінімуми для працездатних), який становитиме 9 924 гривні. Також побільшають мінімальний розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами — 620,25 грн, вартість «пакунка малюка» — 6300 грн, допомога на дітей одиноким матерям — 2100−2618 грн, допомога дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, — 5250−6545 грн (7350−9163 для дітей з інвалідністю) та низка інших виплат.

З прожитковим мінімумом збільшується й мінімальний розмір аліментів — як гарантований, так і рекомендований. Гарантований становить половину прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (1050 гривень для дітей віком до 6 років і 1309 — для дітей 6−18 років). Рекомендований дорівнює відповідному прожитковому мінімуму — 2100 грн — до 6 років та 2618 грн для дітей 6−18 років.

Максимальний розмір аліментів на одну дитину, які може встановити суд, не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів відповідно до віку дитини. Тобто 21 000 і 26 180 грн з 1 грудня. Але добровільно батьки можуть домовлятися й про більші суми.

Зарплата

Мінімальна зарплата з 1 грудня зросте до 6500 грн (до цього — 6000), або ж до 39,12 грн за годину роботи (з 36,11 грн) Разом з нею розмір мінімального страхового внеску з зарплати працівників, доходів ФОП, самозайнятих осіб і фермерів (22% мінімальної зарплати) зросте до 1430 грн. А максимальний (22% від п'ятнадцяти мінімальних зарплат — максимального розміру бази нарахування ЄСВ) — до 21 450. Також 1430 гривень становитиме вартість 1 місяця страхового стажу для тих, хто «докуповує» його до необхідного рівня. А в разі сплати за минулі періоди ціна збільшується вдвічі — до 2860 гривень за місяць.

З 1 грудня 2021 року збільшується розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) — до 2893 гривень. Він служить для визначення окладів більшості працівників бюджетної сфери: вчителів, лікарів, директорів, прибиральниць тощо. Так, оклади вчителів та лікарів (10−14 розряди) становитимуть 5265−7001 грн (2893 грн помножити на тарифні коефіцієнти 1,82−2,42). Оклад за найвищим, 25-м, розрядом — 13 047 грн.

З підвищенням посадових окладів будуть перераховані також стипендії асистентам-стажистам, клінічним ординаторам та аспірантам (докторантам), що навчаються «з відривом від виробництва». Вони вираховуються як 90% посадового окладу викладача (доцента — для докторантів).

Пенсії

Разом із мінімальною зарплатою та прожитковим мінімумом з 1 грудня зростуть і пенсії. Так, мінімальна й максимальна пенсії за віком (при наявності у чоловіків 35 років, у жінок 30 років страхового стажу, або ж для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, — 25 і 20 років) — відповідно 1 і 10 прожиткових мінімумів для тих, хто втратив працездатність, — становитимуть 1934 та 19 340 гривень.

Мінімальні розміри пенсії у зв`язку з втратою годувальника зростуть до 1934 грн (100% прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність) на одного утриманця, 2320,8 грн (120%) — на двох, 2901 (150%) — на трьох і більше.

Збільшаться мінімальні пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни: для І групи (650% прожиткового мінімуму для непрацездатних) — до 12571 грн, ІІ групи (525%) — до 10153,5 грн, ІІІ групи (360%) — до 6962,4 грн. Мінімальна пенсія учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції гідності (210%) становитиме 4061,4 грн.

Мінімальна пенсія для громадян від 65 років, які «заробили» повний страховий стаж і не працюють, становить 40% мінімальної зарплати та зросте до 2600 грн.

Карантин

З 9 грудня 2021 року щеплення проти COVID-19 є обов’язковим не тільки для працівників органів влади та педагогів. До списку обов'язкової вакцинації потрапили працівники установ і закладів соціальних послуг, соцзахисту для дітей, реабілітаційних закладів, підприємств та організацій сфери управління центральних органів влади, а також стратегічно важливих для економіки й безпеки держави підприємств, організацій та установ (і це не тільки «Укрпошта», «Ощадбанк» та «Укрзалізниця». Повний перелік містить окрема постанова Кабміну.

Звільняти невакцинованих працівників поки не планують, але вони будуть відсторонені від роботи, і зарплата на час відсторонення нараховуватись їм не буде. Допустити до роботи їх зможуть після щеплення або ж після закінчення пандемії коронавірусу. Тих, хто має абсолютні протипоказання до вакцинації від COVID-19, відсторонити не зможуть.

19 грудня планують запустити у повному обсязі видачу вакцинованим від ковіду українцям по тисячі гривень. Проте на руки гроші ніхто не отримає — їх «нарахують» у мобільному додатку «Дія». Протягом року ці гроші можна буде витрачати на подорожі Україною, квитки на культурно-мистецькі заходи та оплату занять у спортклубах чи басейнах. Тим щепленим, хто не має смартфона чи не хоче встановлювати «Дію», альтернативного варіанту отримання «ковідної тисячі» поки не запропоновано.

У «жовтих» зонах посилюються правила адаптивного карантину. Відтепер заклади громадського харчування, культури, спортзали та громадські установи зможуть працювати лише тоді, коли весь персонал і відвідувачі щеплені хоча б однією дозою вакцини від коронавірусу, мають негативний ПЛР-тест чи сертифікат про одужання. За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, у цих закладах мають обов'язково перевіряти в усіх ковід-сертифікати та зчитувати їх через «Дію».

До речі, термін дії «жовтого» сертифікату (про отримання першої дози) скорочено до 30 днів (зі 120).

А от проїзд у громадському транспорті в «червоних» зонах обіцяють полегшити, пускаючи до салонів більше пасажирів, щоб люди не мерзли на морозі.

Реєстрація місця проживання

26 листопада Зеленський підписав закон про електронну «прописку», який набуває чинності 1 грудня. Відтепер можна не тільки реєструвати місце проживання (у паперовій формі, як і раніше), але й декларувати його через мобільний додаток чи портал «Дії». У такому випадку вас знімуть з попереднього місця реєстрації та «пропишуть» на новому. Щоправда, декларувати місце проживання можна тільки у гуртожитках та приватному житлі, зареєстрованому в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно. Та якщо житло вам не належить, лише за згодою власника (співвласників).

Відомості про постановку/зняття з реєстрації більше не будуть «штампувати» в паспорт — ця інформація буде зберігатися в електронному вигляді.

Ціна на газ

З 1 грудня можуть змінитися тарифи «Нафтогазу» як постачальника «останньої надії» (ПОН). Кабмін зобов'язав його до грудня продавати газ побутовим споживачам за ціною 7,96 грн/куб. м з ПДВ без вартості розподілу (доставлення), знизивши таким чином ціну більш ніж удвічі. Але зараз пільговий період спливає. «Нафтогаз» не називає поки що нову ціну, але натякає на значне підвищення її урядом. Та нагадує, що побутові споживачі, яких він обслуговує як ПОН, повинні нарешті обрати собі постачальника та укласти з ним договір. Це можна зробити, наприклад, через сайт «Газотека».

Наразі в Україні діє понад півсотні компаній, що постачають газ побутовим споживачам. У переважної більшості з них діють річні тарифи з ціною до 8 гривень за кубометр. Найнижча ціна за річним тарифом — 7,799 в «Енерджі Трейд Груп». У цієї ж компанії і найнижчий місячний тариф — 7,788 грн за куб. м. Найвищий річний тариф — 13,5 грн за куб — у Херсонської обласної енергопостачальної компанії. Найвищий місячний — 38,35 грн — у TAS Energy.

Нагадаємо, майже всі українські постачальники газу населенню нині купують його у «Нафтогазу» по 7,42 грн за кубометр.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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