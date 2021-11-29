Омікрон настає: МЗС розповіло українцям, до яких країн їм не потрібно їздити

У зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон» Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України.

Рекомендовано також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів.

Посольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову «гарячу лінію» для надання консульської допомоги: +27 681 987 112. Електронна пошта: [email protected]

Українські громадяни також можуть звернутися за допомогою на «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 1657.

Тим часом Ізраїль та Марокко стали першими країнами світу, які закрили свої кордони для іноземців (нині до них приєдналися також США, Євросоюз, Великобританія та Росія). Ізраїль зробив виняток лише для мандрівників, що отримали персональне запрошення від уряду країни, повідомляє Новая газєта.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявляє про можливий підвищений ризик зараження новим штамом коронавірусу, який отримав назву «Омікрон», навіть після перенесеного ковіда.

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