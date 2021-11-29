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Україна

Оформити пенсію тепер можна у додатку «Дія», — Мінцифри

12:27 29 листопада 2021
Дія

У «Дії», де нещодавно стали доступні не тільки сертифікати про вакцинацію або одужання від ковіду, а й негативний ПЛР-тест, можна буде оформити пенсію або подати заявку на її перерахунок.

«З 29 листопада на порталі „Дія“ запрацюють послуги оформлення та перерахунку пенсії. Заповнюєте анкету, завантажуєте необхідні документи та відправляєте заявку», — повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Автори нововведення стверджують, що процес максимально автоматизований і що це доступно кожному. Потрібно заповнити анкету, завантажити необхідні документи та надіслати заявку. Заява зроблена у формі анкети, де слід відповідати «так» чи «ні».

«Тепер лише кілька кліків і жодної хвилини у черзі , — запевняють у міністерстві. — Це особливо актуально в умовах пандемії. Адже онлайн-послуги допоможуть людям запобігти зайвим ризикам захворіти у чергах».

Раніше в міністерстві заявили, що з 1 грудня на порталі «Дія» стартує бета-тестування зміни місця проживання в Україні.

Фото зі сторінки «Дії» у соціальних мережах.

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