Жителів ОРДЛО, які виїхали на мирну територію, попередили про загрозу з боку бойовиків

Українців, які перетинають лінію розмежування та бувають у тимчасово окупованих районах Донецької області, попередили, що бойовики активізували свої зусилля для захоплення заручників з-поміж українців, які перебралися на підконтрольні уряду території.

Як стверджує блогер «Фашик Донецький», людей затримують і вибивають у них потрібні свідчення, а потім звинувачують у «шпигунстві», а також виманюють у ОРДО з надуманих приводів.

Він попередив тих, хто виїхалв з тимчасово окупованих територій, можуть заманити назад, повідомивши їм про родичів у лікарні; про необхідність переукласти договір, щоб не втратити житло, або заплатити комуналку; про близького родича, що знаходиться при смерті…

«Думаю, принцип дії зрозумілий. Але і це ще не все — дійшло того, що вони, „спецслужби“, намагаються витягнути навіть „вату“, яка живе поза окупацією», — стверджує блогер і додає, що таким чином колаборанти хочуть «виправити поточний стан справ», оскільки «ловити тих, за кого Москва платить гроші регулярно, у них виходить так само, як і марсіан у районі бульвару Шевченка».

«Я не лякаю і у жодному разі не закликаю не їхати на окуповані території у разі НП чи крайньої потреби. Я просто пропоную добре подумати перед тим, як їхати і перевіряти ще раз інформацію. Ціна помилки — підвал та невизначений час перебування у полоні у озброєних дикунів. Але це ваше життя і вам вирішувати, що з ним робити чи не робити», — додав він.

Нагадаємо, що нещодавно омбудсменка Людмила Денісова повідомила про загибель у колонії окупованої Макіївки 37-річного Руслана Макарца — йому завдали множинні ножові поранення. Він потрапив до колонії після того, як у 2018 році з'їздив до Бахмуту на підконтрольну уряду України територію, а навесні 2019 року вирішив відвідати рідних у Горлівці. Макарця затримали як українського шпигуна та засудили до 13 років колонії.

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