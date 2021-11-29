27.05 / 27.30 30.38 / 30.79
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Жителів ОРДЛО, які виїхали на мирну територію, попередили про загрозу з боку бойовиків

10:25 29 листопада 2021
КПВВ

Українців, які перетинають лінію розмежування та бувають у тимчасово окупованих районах Донецької області, попередили, що бойовики активізували свої зусилля для захоплення заручників з-поміж українців, які перебралися на підконтрольні уряду території.

Як стверджує блогер «Фашик Донецький», людей затримують і вибивають у них потрібні свідчення, а потім звинувачують у «шпигунстві», а також виманюють у ОРДО з надуманих приводів.

Він попередив тих, хто виїхалв з тимчасово окупованих територій, можуть заманити назад, повідомивши їм про родичів у лікарні; про необхідність переукласти договір, щоб не втратити житло, або заплатити комуналку; про близького родича, що знаходиться при смерті…

«Думаю, принцип дії зрозумілий. Але і це ще не все — дійшло того, що вони, „спецслужби“, намагаються витягнути навіть „вату“, яка живе поза окупацією», — стверджує блогер і додає, що таким чином колаборанти хочуть «виправити поточний стан справ», оскільки «ловити тих, за кого Москва платить гроші регулярно, у них виходить так само, як і марсіан у районі бульвару Шевченка».

«Я не лякаю і у жодному разі не закликаю не їхати на окуповані території у разі НП чи крайньої потреби. Я просто пропоную добре подумати перед тим, як їхати і перевіряти ще раз інформацію. Ціна помилки — підвал та невизначений час перебування у полоні у озброєних дикунів. Але це ваше життя і вам вирішувати, що з ним робити чи не робити», — додав він.

Нагадаємо, що нещодавно омбудсменка Людмила Денісова повідомила про загибель у колонії окупованої Макіївки 37-річного Руслана Макарца — йому завдали множинні ножові поранення. Він потрапив до колонії після того, як у 2018 році з'їздив до Бахмуту на підконтрольну уряду України територію, а навесні 2019 року вирішив відвідати рідних у Горлівці. Макарця затримали як українського шпигуна та засудили до 13 років колонії.

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

У Києві прощаються з екс-мером Олександром Омельченком (відео)

У Києві прощаються з екс-мером Олександром Омельченком (відео)

газ

До 40 грн за кубометр: постачальники газу опублікували тарифи на грудень

Усик та Джошуа

Джошуа готовий відмовитися від реваншу з Усиком: британець назвав свою умову

Юрій Бутусов

Арестович попередив Бутусова про долю Гонгадзе

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.