«Більше запитань, ніж відповідей»: що думає розслідувач Bellingcat Грозєв про заяви Зеленського щодо «вагнергейту»
Керівник відділу розслідувань Bellingcat Христо Грозєв після пресмарафону Володимира Зеленського, під час якого він зокрема прокоментував зрив операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, заявив, що спілкування президента України з пресою «відкрило більше запитань, ніж відповідей».
«Ми змогли встановити, що це була добре спланована операція з якимось політичним ризиком. Вона була схвалена, в цьому ми змогли переконатися і на основі розмов та інтерв'ю з учасниками, так і на основі документів. І оскільки вона була схвалена, вона вважалася на якомусь етапі державою своєю» , — заявив Христо Грозєв в ефірі «Україна 24» і додав: «Тому далі вже запитання, чи це авантюра, чи ні, потрібно закрити».
Він також зазначив, що якби операція українських спецслужб була «поганою», її слід було б зупинити. «Чесно кажучи, не хочу пускатися в оціночний аналіз, але та пресконференція відкрила більше запитань, ніж відповідей, і я сподіваюся, що ми зможемо отримати відповіді найближчим часом. Ми й надалі звертатимемося до Офісу президента, щоб отримати ці відповіді», — додав розслідувач.
Христо Грозєв сподівається, що фільм з «вагнергейту» вийде через 6 місяців.
Нагадаємо, що у ДБР заявили, що через провал спецоперації із затримання «вагнерівців» допитають голову Офісу президента Андрія Єрмака.
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Фото Офісу президента.206
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