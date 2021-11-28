Управління держохорони збирається позиватися до журналіста через ювілей Єрмака

Співробітників УДО, які не збили безпілотник журналістів над державною резиденцією «Синьогора» у карпатському селі Гута під час візиту президента Володимира Зеленського, який нещодавно провів пресмарафон, та голови ОП Андрія Єрмака, звільнили. Про це заявив журналіст Михайло Ткач у підкасті на сайті «Української правди».

«Я думаю, що ця історія (таємні польоти в Гуту. — Авт.) матиме продовження. Я знаю, що на даний момент в Управлінні державної охорони триває розслідування: вони шукають мої джерела. Вони вважають, що в мене ціла мережа джерел. І зараз йдуть розслідування та перевірки, я знаю, що звільнили співробітників УДО, які не збили наш дрон, коли ми злітали над „Синьогорою“, над цією державною дачею — про що президент казав, що ми порушили закон. Вони мали його збити, але не ввімкнули якісь радари, не помітили й не збили», — сказав він.

За словами журналіста, співробітники УДО підійшли та заборонили знімати, але дрон встиг злетіти.

Тим часом, в Управлінні держохорони заявили, що нікого не звільняли.

«Офіційно повідомляємо: всі військовослужбовці Управління державної охорони України продовжують виконувати службові обов'язки та забезпечувати безпеку осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона», — йдеться у повідомленні пресслужби УДО у Facebook.

У відомстві зазначили, що мають намір звернутися до суду з цього приводу.

Як писали «ФАКТИ», раніше ДБР порушило справу проти іншого відомого журналіста — Юрія Бутусова. Днями він вступив у суперечку з президентом України під час пресмарафону.

Фото: скриншот з відео Михайла Ткача

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