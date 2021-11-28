Бутусов назвав порушення ДБР справи проти нього «помстою Зеленського»

Відомий журналіст Юрій Бутусов, проти якого нещодавно ДБР порушило справу, прокоментував це у Facebook.

«Президент Зеленский помстився мені за свою ганебну прес-конференцію. Державне бюро розслідувань тільки що порушило проти мене справу за статтею 437 — планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни. Майдан, захоплення Криму, вторгнення на Донбас та вісім років війни. Тобто це я все почав. На думку президента саме я оприлюднив відео з Байрактару і тим самим спричинив смерті наших воїнів (кого саме, звичайно, не сказав). Як привід — постріл з гармати, який був колись зроблений, це тепер привід для ескалації, хоч я і написав що це було давно», — написав він.

За словами журналіста, це все сталося церез його запитання, поставлене Зеленському під час пресмарафону, про Руслана Демченка.

«А все тому, що я задав питання чи не соромно Зеленському тримати коло себе російського агента Демченка — і усі почули, що російський агент Руслан Демченко — корисний керівник, хоч і очолює усі розвід служби України всупереч закону про люстрацію. Влада підозрює, що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв’язав війну! А я думаю, чого б це „позитивні блогери“ мені як під копірку зранку пишуть, що це ж я як пореченков стріляю — тобто прирівняли російського терориста до громадянина України. А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи. ДБР контролює у Зеленского один з керівників знищення протестів на Майдані — Олег Татаров, вірний кадр Андрія Портнова та Андрія Єрмака», — пише Бутусов.

Він додав, що нікуди їхати через порушену справу не збирається.

«Я не збираюсь кудись їхати з країни, я залишусь тут я вийшов на Майдан вісім років тому. Там не було Зеленського, не було Єрмака, а Татаров та Портнов там був одними з координаторів. Шо ж, ті, хто мене замовив тепер відомі для всіх. Тепер російський вплив в Україні кожен громадянин наочно побачить», — написав журналіст.

Як писали «ФАКТИ», днями під час пресмарафону президента України Володимира Зеленського виникла емоційна дискусія між президентом та Юрієм Бутусовим. Відповідаючи на запитання журналіста про те, чому, порушуючи закон про люстрацію в Офісі президента працює Руслан Демченко, який може бути причетний до зливу операції з «вагнерівцями», а також до роботи на користь Росії, голова держави почав дорікати Бутусову за його роботу, зокрема, за публікацію відео використання «Байрактару» на Донбасі.

Фото Юрія Бутусова із соціальних мереж

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