З 1 грудня на порталі «Дія» стартує бета-тест зміни місця проживання: деталі

В Україні на популярному інтернет-порталі «Дія» з 1 грудня у тестовому режимі запрацює послуга зміни місця проживання онлайн майже для всієї України. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«З 1 грудня запускаємо бета-тест зміни місця проживання онлайн на порталі Дія. Реєстрація тут (https://team2.diia.gov.ua/). Послугу можна буде отримати за 1 робочий день без відвідування 3 установ, 30 днів очікування та папірців. Півроку тому ми запустили зміну місця проживання онлайн у 7 містах, а зараз масштабуємо її майже на всю країну», — написав він.

За словами міністра, відомство повністю трансформує послугу, прибираючи бюрократію.

«Більше не потрібно буде їхати, наприклад, до свого рідного міста, навіть якщо ви хочете там зареєструватися. І до речі, чоловікам не доведеться ходити у військкомат, щоб знятися чи стати на облік» , — йдеться у повідомленні міністра.

Як писали «ФАКТИ», днями Федоров повідомив, що в Україні тепер можна завантажити у форматі PDF на смартфон міжнародний сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу.

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