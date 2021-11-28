ДБР порушило справу через стрілянину Бутусова з гармати: реакція мережі

Слідчі Державного бюро розслідувань порушили справу проти відомого журналіста Юрія Бутусова, який днями посперечався з президентом України Володимиром Зеленським, через стрілянину з гармати. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Слідчі ДБР вивчають відео, викладене журналістом Юрієм Бутусовим на його сторінці у Фейсбук, у межах розпочатого кримінального провадження. 28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з „Гаубиці Д-20“ калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: „по окупантах вогонь“. Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну», — повідомили у ДБР.

Там зазначили, що усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Бутусов, будуть перевірені. Також будуть перевірені і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі засудила «публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України».

«Сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою, дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили. В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах. Це підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, посилення обстрілів позицій Об’єднаних Сил, оскільки російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів», — йдеться у повідомленні ТКГ в Telegram.

В Мережі користувачі неоднозначно поставилися до відео. Одні користувачі звинувають ДБР у бездіяльності та в тому, що відомство уникає розслідувань зловживань та тортур у правоохоронних органах.

Але є й такі, що засуджують Бутусова і порівнюють його з відомим російським актором та другом бойовиків Михайлом Пореченковим.

Як писали «ФАКТИ», у мережі досі можна знайти ролик, на якому Пореченков у гостях у донецьких бойовиків стріляє з великокаліберного кулемета за позиціями українських військових, які захищали ДАП.

777

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter