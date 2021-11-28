27.01 / 27.26 30.30 / 30.71
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ДБР порушило справу через стрілянину Бутусова з гармати: реакція мережі

18:33 28 листопада 2021
Стрілянина Юрія Бутусова

Слідчі Державного бюро розслідувань порушили справу проти відомого журналіста Юрія Бутусова, який днями посперечався з президентом України Володимиром Зеленським, через стрілянину з гармати. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Слідчі ДБР вивчають відео, викладене журналістом Юрієм Бутусовим на його сторінці у Фейсбук, у межах розпочатого кримінального провадження. 28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з „Гаубиці Д-20“ калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: „по окупантах вогонь“. Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято дуже давно, і з тренувань, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоду інформаційній безпеці Української держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну», — повідомили у ДБР.

Там зазначили, що усі обставини публікації та запису відео пострілу з гармати, яке виклав Бутусов, будуть перевірені. Також будуть перевірені і можливі посадові порушення тими особами, які допустили цивільного громадянина до відповідного озброєння.

Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі засудила «публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України».

«Сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою, дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили. В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах. Це підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, посилення обстрілів позицій Об’єднаних Сил, оскільки російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів», — йдеться у повідомленні ТКГ в Telegram.

В Мережі користувачі неоднозначно поставилися до відео. Одні користувачі звинувають ДБР у бездіяльності та в тому, що відомство уникає розслідувань зловживань та тортур у правоохоронних органах.

Але є й такі, що засуджують Бутусова і порівнюють його з відомим російським актором та другом бойовиків Михайлом Пореченковим.

Як писали «ФАКТИ», у мережі досі можна знайти ролик, на якому Пореченков у гостях у донецьких бойовиків стріляє з великокаліберного кулемета за позиціями українських військових, які захищали ДАП.

777

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

До 40 грн за кубометр: постачальники газу опублікували тарифи на грудень

Лілія

«Ноги до вух» міцно стоять на землі: наречена Мурата показала, що в ній краще, ніж у Ані Лорак

Неймар ПСЖ

Бразилець Неймар отримав жахливу травму в матчі за «ПСЖ»: фото та відео не для людей зі слабкими нервами

Брежнєва

Продюсери «ВІА Гри» запитали про зйомки в порно: Брежнєва здивувала подробицями зустрічі з Меладзе

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.