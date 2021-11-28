Перший день Різдвяного посту: що обов'язково потрібно зробити і що можна їсти на перший сніданок

28 листопада розпочнеться Різдвяний піст. Священики закликають у цей період зосередитися не так на правильній їжі, як на духовній складовій посту. Але й про аскезу у прийнятті їжі теж забувати не варто.

Перший день посту традиційно розпочинали з сімейної молитви, але попередньо вдягалися в чистий одяг. Зазвичай просили Бога, щоб вистачило душевних сил утриматися від спокус у найближчі 40 днів та з чистою душею зустріти свято Різдва Христового. Для читання обирали молитву «Отче наш», «Вірую в Єдиного Бога», «Богородице Діво».

Для першої трапези в піст напередодні чи рано вранці пекли прісний ячмінний чи житній корж — «жиляник». Його подавали з квашеною капустою та хріном. На столі обов'язково були картопля, квасоля, соління, квашені овочі.

Яких традицій дотримувалися під час посту і в які свята дозволялося урізноманітнити меню, читайте у «ФАКТАХ» «Пилипівка, або Різдвяний піст: народні традиції, обмеження та прикмети».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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