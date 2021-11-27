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Україна

Колишній голова ОП Богдан відреагував на заяви Зеленського

23:08 27 листопада 2021
богдан

Екс-голова Офісу президента Андрій Богдан відплатив Володимиру Зеленському за те, що той під час пресконференції 26 листопада негативно відгукнувся про колишнього соратника. На своїй сторінці у Facebook Богдан дійшов висновку, що тепер він має право відкрито викривати брехню Зеленського.

Також Богдан поіронізував над тим, що Зеленський періодично нагадував журналістам, з ким вони спілкуються: «Найвеличніший Лідер нації, який протягом інтерв'ю 74 рази нагадав суспільству, що саме Він Верховний Головнокомандувач та Президент України».

«Високе звання не дозволяє Вам, високоповажний Володимире Олександровичу, брехати, бо те, що Вам можна було у 95-му кварталі, не підходить Верховному Головнокомандувачу Президенту України, якого обрав народ України», — заявив Богдан.

За словами екс-голови ОП, неправдою є заяви Зеленського про Руслана Рябошапку, про генерала Бурбу і про самого Богдана. «Окрім цього Ви збрехали ще 100 500 разів», — додав колишній соратник Зеленського.

Нагадаємо, під час пресмарафону Зеленський заявив, що йому повідомляють про підготовку в Україні держперевороту. Також президент прокоментував «вагнергейт» та роль у цій спецоперації екс-очільника ГУР Міноборони Василя Бурби.

Фото Андрій Богдан/facebook

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