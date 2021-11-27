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Нардеп Тищенко «не помітив» пенсіонера, який збирав їжу біля меморіалу жертвам Голодомору (відео)

22:40 27 листопада 2021
меморіал

У День пам'яті жертв Голодоморів офіційні заходи у Києві були зосереджені біля музею-меморіалу на Лаврській. Поруч із скульптурою «Гірка пам'ять» (Дівчинка з колосками) був помічений чоловік, який непевно тримався на ногах, але при цьому швидко збирав принесені до меморіалу продукти. Відео наводить Типовий Київ.

Найчастіше до пам'ятника люди приносять хліб, цукерки, яблука. Саме вони й зацікавили пенсіонера-збирача.

Згрібати продукти громадянин прийшов якраз у той момент, коли покласти квіти до меморіалу вирішив народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко. Парламентарій не помітив чи вдав, що не помітив негідної поведінки пенсіонера.

Нагадаємо, незадовго до цього епізоду біля музею-меморіалу жертв Голодомору виступав президент Володимир Зеленський зі зверненням до нації.

Фото nikolaytyshchenko/Instagram

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