Як відзначається Свято вогнів: дата та найкращі привітання та листівки до Хануки

Увечері 28 листопада розпочинається єврейське свято Ханука. Його друга назва — Свято вогнів. В помешканнях на спеціальних свічниках — ханукіях — будуть запалені свічки на згадку про чудо, яке сталося в Єрусалимі понад дві тисячі років тому. Тоді осквернений Храм був очищений, жертовник заново освячений, а знайденої невеликої посудини з олією для лампад дивовижним чином на вісім днів.

Відзначають Хануку вісім днів і щодня запалюють нову свічку на ханукії. В останній день свята — 6 грудня — світло буде особливо яскравим, оскільки горітимуть усі свічки.

Світильники запалюються після заходу сонця. Розташовуються ханукії в кімнаті, де зазвичай обідають та вечеряють. Полум'я вважається священним, тому свічник не переносять із місця на місце.

На святковому столі обов'язкові солодкі частування. Зазвичай, це пончики з повидлом. Також присутні картопляні оладки, страви із сиру.

На четвертий-п'ятий день Хануки існує звичай роздавати дітям особливі ханукальні гроші. Молодші члени сім'ї охоче грають у особливу ханукальну гру з дзиґою («дрейдлом»). У літерах, розміщених на чотирьох гранях дзиґи, зашифрована фраза «Велике диво сталося там».

У Хануку бажають, щоб свято було світлим і солодким, щоб свічка горіла в кожному домі і нагадувала про диво.

Зі світлим святом Ханукі, яке живе в наших серцях і нагадує нам про диво! Радості вашій душі та миру вашому дому!

Нехай світло ханукальних вогнів нагадає, що щира віра допоможе подолати будь-які випробування! Пам'ятайте про чудо і нехай мрії здійснюються!

Веселої та солодкої Хануки всім!

Фото https://ua.depositphotos.com

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