Стало відоме ім'я загиблого 26 листопада на Донбасі українського воїна

На Донбасі від кулі ворожого снайпера 26 листопада загинув український військовий, старший солдат 54 ОМБр Алхаслі Алі Наіб. У Харківській ОДА уточнили, що загинув їхній земляк — військовослужбовець був родом з Харківської області.

29-річний Алхаслі Алі Наіб служив у складі 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону 54 ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи.

Нагадаємо, 21 листопада на Донбасі під Причепилівкою загинув 33-річний старший солдат Сил спеціальних операцій Уберт Мрачковський.

Фото vatraUA/facebook, Повернись живим/facebook

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