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Померла колишня в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій

15:59 27 листопада 2021
любомира мандзій

У Львові померла колишня очільниця Міносвіти Любомира Мандзій. Їй було 48 років. Сумну новину повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Любомира Мандзій

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що Мандзій страждала від тяжкої хвороби. Як повідомляє zaxid.net, у екс-керівниці Міносвіти діагностували онкозахворювання.

Любомира Мандзій до приходу на держслужбу спочатку навчалася, а згодом викладала у Львівському національному університеті ім. Франка. У 2016−2019 роках була керівником департаменту освіти Львівської ОДА, у 2019 році стала заступником міністра освіти та науки, пізніше була призначена в.о. міністра. На чолі міністерства Мандзій була з березня до червня 2020 року.

Фото andriy. sadovyi/Facebook, Максим Козицький/Facebook

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любомира мандзій

Померла колишня в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій

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