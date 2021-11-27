«Нація, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом»: Зеленський закликав українців запалити свічку на згадку про жертв Голодоморів

В Україні 27 листопада о 16:00 приспустять державні прапори та пройде загальнонаціональна хвилина мовчання. Так українці вшанують пам'ять жертв Голодоморів.



Президент Зеленський закликав мешканців нашої країни запалити свічку пам'яті на честь мільйонів загиблих у ті страшні дні.

«Втративши мільйони життів, Україна у минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам'ять загиблих», — йдеться у зверненні глави держави.

У Києві о 15:30 заплановано молитву за участю глав українських церков. Крім того, 27 листопада літургія та панахида за жертвами Голодоморів пройде у Стамбулі. Її здійснить Вселенський патріарх Варфоломій.

О 16:00 заплановано загальнонаціональну хвилину мовчання. О 16:01 Зеленський звернеться до українців.

В той самий час розпочнеться акція «Запали свічку пам'яті».



Зеленський підписав указ про проведення заходів у зв'язку з 90-ми роковинами Голодомору 1932−1933 років.



Кабміну доручено створити організаційний комітет, до складу якого увійдуть науковці, представники громадських об'єднань, центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад.

Комітет має розробити та затвердити план заходів на 2022−2023 роки, присвячені 90-м роковинам Голодомору.

Йдеться про проведення меморіальних заходів, Міжнародного форуму до 90-х роковин Голодомору, висвітлення теми Голодоморів у творчих проєктах, випуск в обіг поштової марки та конверту.

Спогади тих, хто пережив страшні часи штучного голоду, у матеріалі «ФАКТІВ».

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