Коронавірус продовжує вбивати українців: кількість нових COVID-випадків у країні зменшилася, але смертність залишається високою

В Україні за минулу добу на коронавірус захворіло 14 200 людей, що менше ніж добою раніше. Серед нових пацієнтів 1296 дітей. Про це повідомили у МОЗ.

Госпіталізовано 3305 осіб, не змогли подолати хворобу 568 людей.

З початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли COVID — 19 майже 3,5 мільйона українців, одужали — 2 899 967, а померли від хвороби — 84 717.

З початку кампанії вакцинації проти коронавірусу в Україні зроблено понад 24 млн щеплень. Повністю імунізовані та отримали дві дози — 10 808 676 осіб.

Нагадаємо, у світі вже поширюється новий дуже небезпечний штам коронавірусу, який назвали омікрон. Вперше він виявлений у Ботсвані. Наразі найбільше людей, інфікованих омікроном, виявлено у ПАР — 77 осіб. Ще чотири випадки захворювання підтверджено у Ботсвані та по одному в Гонконгу та Бельгії.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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