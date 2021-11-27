Запали свічку: 27 листопада українці вшановують пам'ять жертв Голодоморів

Щороку у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів. Дата була запроваджена указом президента у 1998 році з метою вшанування пам'яті мільйонів наших земляків, які постраждали від злочинних дій радянського режиму.

В історії України Голодоморів було три: у 1921−1923, 1932−1933 та 1946−1947 pp. Штучний Голодомор 1932−33 років, за різними даними, забрав життя від 4,5 до 10 мільйонів людей. У 2006 році законом України його було визнано геноцидом українського народу.

Радянський Союз заперечував факт масової смерті українців від штучного голоду. Тільки після здобуття незалежності було оприлюднено архівні документи та свідчення очевидців.



Традиційно цього дня проходить загальнонаціональна хвилина мовчання на згадку про всіх померлих. Також проводиться акція «Запали свічку пам'яті». Кожен українець може запалити свічку на вікні. Свічки також запалюють біля пам'ятників жертвам Голодомору, у храмах та у «Меморіалі жертв Голодомору» у Києві.

Загалом в Україні встановлено понад 7100 меморіалів, пам'ятників та пам'ятних знаків, присвячених жертвам Голодомору.



Всеукраїнська акція «Запали свічку пам'яті» на згадку про мільйони українців, знищених комуністичним тоталітарним режимом у 1932−1933 роках пройде 27 листопада о 16:00.



У храмах пройдуть панахиди за померлими у ці роки від голоду.

У Києві молитви, церемонії покладання квітів та встановлення лампадок відбудуться на території Національного музею Голодомору-геноциду, біля Пам'ятного знаку жертвам Голодомору 1932−1933 років на Михайлівській площі та інших пам'ятних місцях у столиці.

Нагадаємо, 7 вересня 2021 року Національний музей Голодомору-геноциду відкрив оновлену експозицію Залу пам'яті.

Про трагедію українців, яка стала значною мірою наслідком тотального пограбування українських селян, читайте у матеріалі «ФАКТІВ».

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