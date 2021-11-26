27.00 / 27.24 30.23 / 30.61
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

За 27 годин через 12 областей: в Україні запускають найдовший залізничний маршрут на Буковель

20:54 26 листопада 2021
потяг

Цієї зими українці зможуть швидше та комфортніше добиратися на зимові курорти до Карпат. «Укрзалізниця» запускає найдовший маршрут — Маріуполь-Рахів, який зв'яже схід та захід нашої країни, повідомили у компанії.

Пасажири проїдуть через 12 областей та подолають 1806 кілометрів зі сходу на захід.

Маршрут поїзда проходить через Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ.

Найдовший поїзд № 5/6 Маріуполь — Рахів згідно з розкладом їхатиме через всю Україну 27 годин 34 хвилини.

З Маріуполя пасажири виїжджатимуть о 8:08, а прибуватимуть об 11:42 наступного дня. У Яремчі поїзд зупинятиметься о 9:23, у Татарові — о 9:51. До цього можна буде вийти на станціях Львів та Івано-Франківськ.

Зупинки поїзда організовані на станціях, що знаходяться поблизу основних туристичних місць регіону.

Перший поїзд вирушить 13 грудня.

На нього вже продано чимало квитків. Вартість проїзду у плацкартному вагоні від 417 грн, у купе — від 1137 грн. Місце в «люксі» коштує
від 2824 грн.

Нагадаємо, у зв'язку з карантином «Укрзалізниця» встановила обмеження для міжрегіональних пасажирських поїздок Україною.

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Королева Єлизавета

Не принц Чарльз і не прем'єр: названі дві людини, яким дозволено будь-коли турбувати королеву Єлизавету

Шайло Джолі-Пітт

15-річна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло виявилася гарною танцівницею — до мережі потрапили відео

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Суперфіналісти «Танців із зірками» Ольга Харлан та Дмитро Дікусар зізналися, через що сперечаються на проекті

машина

Власники євроблях розпочали «полювання» на учасників АТО: стала відома причина

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.