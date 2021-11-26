За 27 годин через 12 областей: в Україні запускають найдовший залізничний маршрут на Буковель

Цієї зими українці зможуть швидше та комфортніше добиратися на зимові курорти до Карпат. «Укрзалізниця» запускає найдовший маршрут — Маріуполь-Рахів, який зв'яже схід та захід нашої країни, повідомили у компанії.



Пасажири проїдуть через 12 областей та подолають 1806 кілометрів зі сходу на захід.

Маршрут поїзда проходить через Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ.

Найдовший поїзд № 5/6 Маріуполь — Рахів згідно з розкладом їхатиме через всю Україну 27 годин 34 хвилини.

З Маріуполя пасажири виїжджатимуть о 8:08, а прибуватимуть об 11:42 наступного дня. У Яремчі поїзд зупинятиметься о 9:23, у Татарові — о 9:51. До цього можна буде вийти на станціях Львів та Івано-Франківськ.

Зупинки поїзда організовані на станціях, що знаходяться поблизу основних туристичних місць регіону.

Перший поїзд вирушить 13 грудня.

На нього вже продано чимало квитків. Вартість проїзду у плацкартному вагоні від 417 грн, у купе — від 1137 грн. Місце в «люксі» коштує

від 2824 грн.

Нагадаємо, у зв'язку з карантином «Укрзалізниця» встановила обмеження для міжрегіональних пасажирських поїздок Україною.

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