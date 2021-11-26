На Донбасі загинув український військовий: окупанти знову порушили режим припинення вогню
В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики двічі відкривали вогонь. В районі Мар'їнки противник стріляв з мінометів калібру 82 мм.
Під вогонь бойовиків потрапили також українські опорні пункти в районі Новомихайлівки.
Внаслідок обстрілів окупантів один український боєць отримав поранення несумісне з життям.
«Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну», — йдеться у повідомленні штабу ООС.
Зазначається, що ЗСУ вогнем у відповідь припинили провокації противника.
Нагадаємо, цього тижня двох українських військовослужбовців було поранено у зоні ООС на Донбасі.
А в неділю, 21 листопада, на донбаському фронті під Причепилівкою, загинув снайпер 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Уберт Мрачковський. Його посмертно нагородили орденом «За мужність» ІІ ступеня.80
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