Українцям розповіли, як не потрапити на штрафи у разі поломки електричного лічильника

Українців попереджають, що потрібно не лише суворо вести облік спожитої електроенергії, тарифи на яку постійно зростають, а й слідкувати за станом електролічильників.

Якщо є підозри, що пристрій зламався, необхідно обов'язково звернутися до оператора системи розподілу, щоб уникнути штрафів за безоблікове споживання електроенергії. Про це йдеться на сайті «ДТЕК Київські електромережі».



Ознаками, що вказують на несправність електричного лічильника, можуть бути відсутність індикації на табло приладу, відсутність у показаннях лічильника даних спожитої електроенергії (прилад зупинився), нетипово великі показники споживання і т.д.



Про проблеми з пристроєм обліку можна повідомити як телефоном, так і в режимі онлайн.



Після прийняття заявки, фахівці компанії проведуть ремонт або заміну приладу, а клієнт не піддаватиме себе санкціям та платитиме лише за спожиті кіловати.



У компанії також застерігають клієнтів від самостійного ремонту електролічильника. Не варто приховувати факт зупинення пристрою від оператора системи розподілу та передавати помилкові показники. Це може стати підставою для додаткових перевірок, перерахунку споживання та санкцій.



Киянам, щоб повідомити про несправність електролічильника, потрібно:



- оформити заявку на сайті «ДТЕК Київські електромережі» у відповідному розділі;

- проінформувати про це компанію за допомогою особистих повідомлень на сторінці Facebook;

- надіслати заявку електронною поштою [email protected];

- зателефонувати до контакт-центру компанії за номерами 1588 (для стаціонарних телефонів), +38 (044) 202 1588, +38 (067) 210 1588, +38 (050) 210 1588.



За період, коли лічильник не працював або некоректно враховував спожиту електричну енергію, клієнт платитиме виходячи з даних про середньодобове споживання.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як поводитися з контролером, який прийшов перевірити лічильник електроенергії, та на що слід звернути увагу.

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