Енергетичну інфляцію «заміли під килим»: банкір розповів, чому комуналка в Україні неминуче дорожчатиме

В останні місяці інфляція опинилася у центрі уваги всього світу. Провідні економіки стикаються зі своїми історичними максимумами. Середній показник споживчої інфляції в Україні за останні 10 років становить 12%.

В Україні штучно поставили адміністративний заслін на шляху швидкого проникнення зростання цін енергоносіїв у споживчу інфляцію. Про це розповів начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов, передає Liga.net.



Аналітик зазначив, що частка енергії в українському споживчому кошику (8,4%), що більше, ніж у США. При цьому уряд за допомогою державних компаній вирішив встановити стабільні споживчі ціни на енергоносії — природний газ, електроенергію та теплопостачання.



За словами Блінова, енергетичну інфляцію в Україні «заміли під килим», але вона нікуди не зникла.



Для бізнесу ціни на енергоресурси стрімко зросли. У жовтні через енергетичну складову зростання індексу цін виробників (ІЦП) прискорилося з 45% до 57%. Зростання енергетичної компоненти ІЦП у жовтні прискорилося з 61% до 148%.



Подорожчання енергоносіїв збільшуватиме собівартість продукції та позначиться на споживчій інфляції. І самі тарифи на комунальні послуги для населення доведеться все одно підвищувати.

Блінов зазначив, що Україна як експортер базових продовольчих товарів дуже швидко реагує на зміну цін.



Стрибок світових цін на продовольчі товари триває вже досить давно. Якщо відстежити динаміку зростання ключового нашого експорту, зокрема, кукурудзи та соняшникової олії, стане очевидним, що пік зростання стався пів року тому і з того часу приріст стабілізувався. Ціни не впали, але й не зростають.



Тому початковий вплив світової продовольчої інфляції на українську споживчу інфляцію вже затихає. Це видно в уповільненні зростання цін на цукор та соняшникову олію.



Блінов пише, що Україні потрібно бути готовою до того, що часи низької інфляції, якої в Україні й так немає, у світі настануть нескоро.



«За базовим сценарієм нашого макроекономічного прогнозу, середньорічна споживча інфляція у 2022 році перевищуватиме 8%», — зазначає банкір.



На думку експерта, анонсована президентом Зеленським тисяча гривень для всіх вакцинованих не спонукає споживчий попит та не розжене інфляцію в Україні.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, які харчові продукти подорожчають в Україні вже найближчим часом.

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