На прес-конференції президента виникла емоційна дискусія між Володимиром Зеленським та головним редактором сайту «Цензор» Юрієм Бутусовим.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чому, порушуючи закон про люстрацію в Офісі президента працює Руслан Демченко, який може бути причетний до зливу операції з «вагнерівцями», а також до роботи на користь Росії, голова держави почав дорікати Бутусову за його роботу, зокрема, за публікацію відео використання «Байрактару» на Донбасі.

«Ви опублікували цю інформацію ( про використання БПЛА. — Авт .) точно так само, як ви злили інформацію про операцію Бурби (йдеться про зрив із затримання російських найманців ПВК Вагнера. — Авт.)», — сказав президент Бутусову. Також він звинуватив журналіста у тому, що через це «злив» загинули люди.

За словами президента, Юрій Бутусов працює на користь Порошенка. Він також заявив, що «Турчинов втратив Крим, Порошенко — Донбас», згадав, що його з журналістом познайомив колишній глава Офісу президента Андрій Богдан і сказав, що Бутусов працював на Коломойського та Корбана. Потім Зеленський закинув Бутусову те, що той став опозиціонером після того, як хотів отримати посаду, але йому «не дали».

Однак Бутусов відкинув усі ці звинувачення і сказав, що Зеленський бреше, щоб уникнути відповідей на незручні питання.

«Ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака, за Демченка, де ви порушили закон про люстрацію і призначили російського агента, — сказав Бутусов. — Тому ваша тактика така: оббрехати людей, які про щось пишуть, вигадати купу балачок. І, оскільки ви користуєтесь таким коротким форматом, просто собі весело піти в новий жарт „Кварталу 95“. Вашу брехню всі вже дуже добре бачать. На відміну від вас, від Єрмака, від Демченка, від інших людей, які були присутні і мають відповідати за провал спецоперації (по „вагнерівцях“ — Авт.) та інших спецоперацій ГУР МО, я одразу дав покази ще у вересні 20 року в Державному бюро розслідувань. Тому я дуже прошу, щоб ці всі ваші фантазії, які ви тут розповсюджуєте на всю країну, ви хоча б один раз розповіли подробиці слідчому і припинили цю брехню. Бо керівництво держави під час війни — це не „Квартал“. І вам треба це вивчити нарешті».

Відео у мережу виклав «Інсайдер».

Нагадаємо, що під час прес-марафону Зеленський заявив, що бізнесмена Ріната Ахметова можуть втягувати в державний переворот, після чого акції його компаній впали, а також виклав свій погляд на операцію спецслужб із затримання бойовиків ПВК Вагнера, добряче розкритикувавши Василя Бурбу.

Фото Офісу президента.

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