«А поговорити?»: Корнієнко про варіанти об'єднання країни та ситуацію в економіці

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, який раніше заявив, що на зрив кампанії з вакцинації в Україні могла вплинути «інформаційна операція країни-агресора», виклав своє бачення «зшивання» країни.

В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» він зазначив, що цим може стати більш активне обговорення того, що об'єднує, а не роз'єднує людей. Наприклад, економіка.

Журналіст зауважила, що економіка зараз не у кращому стані, а промисловість — «лежить».

«Хоч би поговорити. Якщо нас більше поєднує історія про децентралізацію, давайте говорити про неї. Це справді об'єднуюча тема. Тому що незалежно від того, ти за Росію чи Європу, але ти хочеш, щоб у твоїй громаді були нормальні дороги, тепло та інше» , — відповів він і додав, що ця тема «зрозуміла людям на землі, на місцях».

Він вважає, що діалог із суспільством необхідний: «Ми маємо певні особливості менталітету. Ми не дуже про діалог. Але треба шукати можливості та пересилити себе. Адже це не те питання, що президент може виступити з новорічною промовою і всіх попросити домовитися. Якщо люди в собі не знайдуть бажання і сили домовлятися, нічого не буде. Все залежить від людей насамперед».

А у відповідь на зауваження журналістки, що люди розчарувалися у діях влади, він наголосив: «Ми бачимо рейтинги. Одне з питань, мені здається, що багато речей недокомуніковані. Потрібно все пояснювати людям. Тих, хто кричить „зрада“, зараз більше, ніж нас».

Повний текст інтерв'ю з Олександром Корнієнком (друга частина) «Хотілося б, щоб наступний склад парламенту був з нових політиків» читайте на сайті «ФАКТІВ», як і першу частину «Зараз інформаційне мовлення сконцентрувалося на каналах Ахметова та Порошенка».

Фото Олександра Корнієнка із соціальних мереж.

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