Грозєв відреагував на заяви Зеленського щодо «вагнергейту»

Болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної дослідницької організації Bellingcat Христо Грозєв, який розслідував «вагнергейт», прокоментував заяви президента Володимира Зеленського під час пресмарафону про зрив операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера.

«Зеленський відповідає на запитання ЗМІ про причини (передбачуваної) відстрочки спецоперації Вагнера, напавши на колишнього начальника військової розвідки Бурбу, маючи на увазі, що він був корумпований і був не на тому боці повстання на Майдані» , — пише Грозєв у Twitter і додає: «З іншого боку, давайте усвідомлювати, що нестабільність та чвари в Україні ідеально відповідають цілям Кремля, тому вони сприятимуть цьому, наскільки це можливо. Але кореляція не обов'язково має на увазі причинно-наслідковий зв'язок».

Що ж до заяви про держпереворот, до якого, за словами Зеленського, намагаються втягнути бізнесмена Ріната Ахметова, він відреагував так: «Подумки перерахуємо президентів, які зробили малообгрунтовані заяви про майбутні перевороти проти них…»

Колега Грозєва Еліот Хіггенс написав, що його «бентежить» пресконференція Зеленського. А Грозєв відреагував так: «Я збентежений цією (уїдливою) операцією».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про наявність «не лише агентурної», а й «звукової інформації», де «представники з України, скажімо так, обговорюють із представниками Росії, скажімо так, участь Ріната Ахметова у держпереворті в Україні».

Фото Офісу президента.

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